Planirate u šoping? Ovako na Dan neovisnosti rade trgovine

Najveći dio domaćih trgovačkih lanaca u ponedjeljak na Dan neovisnosti radit će po nedjeljnom radnom vremenu.

City Center One centri u Zagrebu i Splitu rade uobičajeno do 21 sat. Iznimka je pošta u Cityju West, a jednako radi i Westgate kod Zaprešića.

Zagrebački Avenue Mall također ima uobičajeno radno vrijeme te navode radna vremena i ostalih trgovina.

Osječak Portanova također radi kao i ostalim danima - od 10 do 21 sat.

Supernova trgovački centri diljem zemlje također rade redovno - od 9 do 21 sat.

Konzum - Većina trgovina radi do 12 ili 13 sati, no neke su izuzetak pa rade i dulje, navodi Konzum na svojim stranicama.

Plodine također rade po nedjeljnom radnom vremenu.

Spar - Radno vrijeme za Sparove trgovine razlikuje se po poslovnicama.

Lidl - Lidlove trgovine također rade po nedjeljnom rasporedu, do 18 ili 21 sat - ovisno o lokaciji.

Kaufland - Radi kao i nedjeljom, no neke su trgovine otvorene do 20, druge do 21 sat.

Pevec - Njihovi centri rade kao nedjeljom - do 14 sati

Tommyjeve trgovine također rade kao nedjeljom.

Bauhaus centri rade kao i nedjeljom.