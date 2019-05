Planovi za bijeg su gotovi: Njih čak sedam ima Zdravko Mamić

Kad me vidite, onda mi se nadajte, tako nekako ovih dana misli Zdravko Mamić. Sva se njegova sljedba, a ona je brojna, moćna i utjecajna, ovih dana posvetila traženju odgovora na jedno jedino pitanje: kako spriječiti njegovo izručenje u, kako je svojedobno govorio Branimir Glavaš, 'hrvatski kazamat'..

Već činjenica da je optužnica protiv Mamića potvrđena tek iz sedmog pokušaja dovoljno govori o tome koliko je Mamić žilav. No optužnica je na kraju ipak potvrđena: žilavo je i pravosuđe, više no što se u prvi tren činilo. Optužnica nije nimalo bezazlena. 'Tu ga imaju', za tjednik Express kazao je naš izvor iz pravosuđa i dodao:

- U prvom predmetu sve je bilo sklisko, ali ovdje Zdravko Mamić zaista nema velikih šansi.

Terete ga za zločinačko udruživanje, što je vrlo nezgodna inkriminacija, ali druge koje se navode su još gore.

- Kazna za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji je tri godine zatvora - kaže nam izvor odlično upućen u predmet, pa nastavlja:

- Organizatoru udruživanja, međutim, prijeti deset godina. Formulacija o 'udruživanju u zločinački pothvat' samo je 'kapa', ispod koje se onda vade pojedinačna kaznena djela, koja mogu vući i veće kazne...

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mamićev odvjetnik Veljko Miljević ogorčeno je ovih dana tvrdio kako je Mamiću određen pritvor i prema novoj optužnici, iako je već određen prema staroj, a pritvor se ne može odrediti dva puta. Drugi naš izvor komentira kako to nije problem:

- Oni će ukinuti prvu odluku o pritvoru, i taj prigovor otpada. Nije to nešto što će spriječiti izručenje. No postoji tu druga ‘kvaka’. Prema ugovoru koji su potpisale Hrvatska i BiH, za cijeli niz kaznenih djela koja su taksativno navedena u međudržavnom sporazumu, predviđeno je izručenje vlastitih državljana Hrvatskoj (Mamić je lani uzeo bosanskohercegovačko državljanstvo).

No Hrvatska već nekoliko godina nije izručila sutkinju Lejlu Fazlagić, što je dosta ogorčilo bosanskohercegovačke vlasti.

S obzirom na to da njihovo pravosuđe vode dužnosnici, koji ne pripadaju HDZ-ovcima sklonima Andreju Plenkoviću, dobro upućeni izvor uvjeren je da će Mamić i dalje uživati slobodu u susjednoj nam zemlji. Očito će mu sloboda potrajati jer u BiH - premda je parlament uspostavljen nakon lanjskih zbora - još nije formirana izvršna vlast na državnoj razini. Nikako se ne uspijeva održati sjednica Vijeća ministara jer se na njima ne pojavljuje nitko od ministara iz HDZ-a BiH. Točnije, hrvatski ministri na te sjednice ne dolaze od početka travnja.

Dok god u BiH vlada rasulo u izvršnoj vlasti, očito je da Mamić neće vidjeti Hrvatsku.

Mamić bi se od izručenja - ta je mogućnost više teoretska - mogao spasiti i bijegom kod nekog od jataka u BiH. No ta je opcija teška, rizična, skupa i značila bi neku vrstu polurobije za bjegunca.

Bolest ili politički progon

Zamisliv je i njegov bijeg u inozemstvo, u neki od ekstradicijskih rajeva. U ovom trenutku postoji samo šest priznatih država na svijetu koje nisu članice Interpola, a to su Sjeverna Koreja, Mikronezija te četiri manje oceanske države - Kiribati, Palau, Tuvalu i Vanuatu, pa su to ujedno jedina mjesta na kojima bi Mamić bio sto posto siguran da neće biti uhićen. Ako bi bio uhićen negdje na području Europske unije, bio bi izručen Hrvatskoj. No, ako bi bio uhićen izvan Europske unije, tad izručenje ide preko crvene tjeralice, i ako do njega uopće dođe, cijeli postupak može potrajati mjesecima ili godinama.

Ako se nekim čudom okolnosti u BiH promijene, Mamiću stoji na raspolaganju niz drugih rješenja. Njegov odvjetnik Veljko Miljević jednom je već postigao juridičko čudo famoznom 'sinkopom', koja je Tomu Horvatinčića - koliko god joj se javnost smijala - spasila zatvora. I Mamić se može razboljeti, pri čemu će se već naći neka uvjerljiva dijagnoza, ili bar sudac koji bi joj mogao povjerovati. Ako bi bolest bila nedovoljno jak argument, Mamić će se moći braniti i tvrdnjama o političkom progonu u Republici Hrvatskoj. Taj je argument koristio i Ivica Todorić, ali mu nije pomogao. No Todorić je u zatvoru odležao 12,99 dana, i sad se brani sa slobode, a najavljuje i pohod na vrh vlasti. On je uvijek bio prijatelj vlasti, kao i Mamić, pa bi teško bilo naći sud koji će povjerovati u tvrdnje o progonu. Pogotovo što ima političku i pravosudnu mrežu s kojom je bio dobar. Treba se sjetiti da je

Mamić bio donator kampanje Kolinde Grabar Kitarović i organizator proslave njezina rođendana, tuluma koji će godinama kasnije proizvoditi političke posljedice. Službeno je Mamić u kampanji donirao 10.000 kuna, no neki 'zlobnici' tad su tvrdili da je ipak riječ o mnogo izdašnijem iznosu, pa se tako spominjalo da je Mamić izdvojio čak pet milijuna kuna. No za to nije bilo potvrde, pa je očito riječ o špekulaciji. Predsjednica se polako distancira od Mamića.

A on je i inače u težem položaju od Todorića jer ga terete brojni dokumenti. Zdravko Mamić i njegova ekipa očito su imali toliko uhodan posao i bili sigurni u svoj model izvlačenja novca iz Dinama da su radili početničke pogreške. Mamića i ortake tereti se da su iz Dinama izvukli 200 milijuna kuna kroz niz lažnih ugovora o posredovanju i isplaćivanja odšteta igračima kojih u stvarnosti nije bilo. U sedam godina Mamić je s desecima off shore kompanija potpisao mnogo takvih ugovora, a te dokumente često obilježava potpuni šlamperaj.

Dizanje spavača unutar sustava

Uskokovi istražitelji su pomno detektirali te nelogičnosti kao dokaz da je postojalo zločinačko udruženje na čelu s njim. Primjerice, za prelazak Etta u Dinamo Mamić je potpisao isplatu 200.000 eura tvrtki Real Sports Management. Novac je trebao biti naknada za posredovanje, samo što su se malo zaigrali, pa je off shore tvrtka poslala račun 11 dana prije nego što su s Mamićem uopće potpisali ugovor o posredovanju! Slično je bilo i s transferima Luke Modrića u Tottenham 2008. godine te Eduarda da Silve u Arsenal! Dinamo je platio 2,2 milijuna eura tvrtki Real Sports Management jer su posredovali da Modrić ode u Tottenham, samo što je ugovor kojim Modrić odlazi potpisan između Tottenhama i Dinama u travnju, a tvrtka koja je navodno posredovala u tom transferu osnovana je dva i pol mjeseca kasnije. A to su samo neki primjeri.

Mamić se - bježeći od zatvora - može uzdati i u dosadašnju praksu a ima još jedan razlog koji bi bosanskohercegovačke vlasti mogao uvjeriti da otežu sa slučajem. Naime, i oni od nas već više godina uzaludno potražuju jednu svoju državljanku. Sutkinja Lejle Fazlagić krajem 2016. iz BiH je pobjegla u Hrvatsku, neposredno prije nego je protiv nje pokrenuta istraga za korupciju. Gospođa Fazlagić ima hrvatsko državljanstvo, ali je privedena te je protiv nje pokrenut ekstradicijski postupak. Županijski sud u Rijeci, a zatim i Vrhovni sud, odlučili su kako ne postoje zapreke za njezino izručenje BiH, pritom citirajući upravo odredbe sporazuma prema kojemu bi trebao biti izručen i Mamić. Ali naš ministar nije potpisao izručenje.

Mamićeva zadnja opcija - ako do izručenja dođe - jest angažiranje goleme mreže 'spavača' po ustanovama, koje je godinama plaćao suhim zlatom. Poznajući Mamića i poznajući Hrvatsku, čini se da će mu prije staviti soli na rep nego lisice na ruke.