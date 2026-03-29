Plantaža marihuane: Uzgajala drogu kod Stubičkih Toplica

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru podiglo je optužnicu protiv 64-godišnjakinje koju terete da je na plantaži kod Stubičkih toplica proizvela 11 kilograma marihuane za prodaju. Tužiteljstvo je objavilo da je optužena do studenoga 2021. na području Stubičkih Toplica, zasadila veći broj sadnica indijske konoplje. Pritom je instalirala uređaje za emitiranje svjetlosti i ventilaciju zraka čime je stvorila uvjete za uzgoj bilja u zatvorenom prostoru i tako proizvela najmanje 10.849 grama marihuane.

Okrivljenicu tužiteljstvo tereti i da je marihuanu koju je proizvodila, prodavala ili davala u zamjenu za obavljanje raznih poslova.