KAKAV ULOV U VRTU

VIDEO Policijski pas nanjušio drogu među povrćem u Trogiru

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Policijski pas nanjušio drogu među povrćem u Trogiru
Foto: PU splitsko dalmatinska

Muškarac je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a žena u žurnom postupku odvedena na općinski prekršajni sud, rekli su iz policije

Splitsko-dalmatinska policija objavila je kako su realizirali kriminalističko istraživanje tijekom kojeg su na području Slatina pronašli veću količinu amfetamina. Kako navode, uhitili su muškarca (56) i ženu (36), koji su dovedeni u postaju. 

Droga kraj Trogira 00:16
Droga kraj Trogira | Video: PU splitsko dalmatinska

- U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su obavili pretragu doma i pomoćnih objekata, a uz pomoć službenog psa za detekciju droga, koji je u vrtu reagirao na prisutnost droge, posumnjali da je u zemlji zakopana droga. Nakon što je pas za detekciju droga reagirao na prisutnost droge, policijski službenici su iz zemlje izvadili limenu kutiju u kojoj se nalazilo 793 grama droge amfetamin - objavila je policija.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Dodali su i kako je pronađena digitalna vaga za precizno mjerenje koja je služila za vaganje droge, uređaj za vakuumiranje, dva mobitela, zračna puška, jedan puščani metak za lovačko oružje i tri zaštićene školjke -periske.

AKCIJA KARBON Optužnica protiv narko mreže: Kokain im stigao kontejnerom, bacali bombu i htjeli palit aute
Optužnica protiv narko mreže: Kokain im stigao kontejnerom, bacali bombu i htjeli palit aute

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 56-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Uništavanje zaštićenom dijelova prirode te će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku, dok je u odnosu na 36-godišnjakinju, od koje je oduzeto 1,8 grama amfetamina,  utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinila prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga radi čega će biti u žurnom postupku privedena na nadležni sud - objavila je policija.

Dodali su i da je u odnosu na 56-godišnjaka utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio i prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana radi čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog.

Komentari 0
Autobus za Međugorje zapeo u snijegu na A1: 'Proklizao je kraj ograde, ali nastavili su svoj put'
NEVRIJEME NA AUTOCESTI

Autobus za Međugorje zapeo u snijegu na A1: 'Proklizao je kraj ograde, ali nastavili su svoj put'

Putnički autobus iz Zagreba jutros je oko 10:30 zapeo u snijegu na autocesti A1 kod rijeke Dobre, no vučna služba 'Karamba' ubrzo ga je izvukla, a putnici su bez panike nastavili put prema Međugorju.
Djeca zapela na Sljemenu, ne mogu kućama: 'Bio je i potres!'
ZAROBLJENI U KATASTROFI

Djeca zapela na Sljemenu, ne mogu kućama: 'Bio je i potres!'

Kako doznajemo iz više izvora, učenici na terenskoj nastavi na Sljemenu dobro, zbrinuti su, a pokušat će se sve da ih se danas vrati kući. Dio roditelja je zabrinut, a dio kaže da su djeca dobro
VIDEO Pogledajte trenutak kada se urušila nadstrešnica KBC-a Rebro: 'Ljudi su stajali ispod...'
OLUJA U ZAGREBU

VIDEO Pogledajte trenutak kada se urušila nadstrešnica KBC-a Rebro: 'Ljudi su stajali ispod...'

Zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb, oštećen je dio nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb

