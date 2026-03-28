VIDEO Policijski pas nanjušio drogu među povrćem u Trogiru

Splitsko-dalmatinska policija objavila je kako su realizirali kriminalističko istraživanje tijekom kojeg su na području Slatina pronašli veću količinu amfetamina. Kako navode, uhitili su muškarca (56) i ženu (36), koji su dovedeni u postaju.

Droga kraj Trogira | Video: PU splitsko dalmatinska

- U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su obavili pretragu doma i pomoćnih objekata, a uz pomoć službenog psa za detekciju droga, koji je u vrtu reagirao na prisutnost droge, posumnjali da je u zemlji zakopana droga. Nakon što je pas za detekciju droga reagirao na prisutnost droge, policijski službenici su iz zemlje izvadili limenu kutiju u kojoj se nalazilo 793 grama droge amfetamin - objavila je policija.

Dodali su i kako je pronađena digitalna vaga za precizno mjerenje koja je služila za vaganje droge, uređaj za vakuumiranje, dva mobitela, zračna puška, jedan puščani metak za lovačko oružje i tri zaštićene školjke -periske.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 56-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Uništavanje zaštićenom dijelova prirode te će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku, dok je u odnosu na 36-godišnjakinju, od koje je oduzeto 1,8 grama amfetamina, utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinila prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga radi čega će biti u žurnom postupku privedena na nadležni sud - objavila je policija.

Dodali su i da je u odnosu na 56-godišnjaka utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio i prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana radi čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog.