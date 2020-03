Planuo požar u krugu bolnice u V. Toplicama, nema ozlijeđenih

U ponedjeljak oko 21.45 sati na Trgu Svetog Martina u Varaždinskim Toplicama u krugu bolnice izbio je požar u blizini kotlovnice na isparivaču ukapljenog naftnog plina.

Policija je objavila kako je očevidom utvrđeno da je do požara došlo uslijed kvara na razvodnoj električnoj kutiji te je došlo do zapaljenja električnih kablova i kućišta. Do istjecanja plina nije došlo. Požar su ugasili pripadnici vatrogasne jedinice bolnice, DVD Varaždinske Toplice, i JVP Varaždin.

Ozlijeđenih nije bilo, već je nastala materijalna šteta koja će se utvrditi naknadno.