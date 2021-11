Jarac se vratio u mjesto. Ušao je u dvorište jednog susjeda koji je, kad ga je vidio, zatvorio ogradu kako ne bi pobjegao. Rekao nam je to Marinko Pavić iz mjesta Đurmanec kraj Krapine. Time se okončala drama u ovom mirnom mjestu u Hrvatskom zagorju.

- Nakon što je susjed zatvorio vrata u dvorištu, jarac se mirno šetao po njegovoj livadi. Potom je javio sumještanima da je jarac uhvaćen. Ubrzo se javio jedan gospodin iz Macelja, koji je došao po svog jarca. Rekao je da je to njegova životinja, a meni je bilo čudno da se nije javio dosad, nego tek kad je jarac uhvaćen. Sve u svemu, okončana je ludnica u našemu mjestu. Danima se brujilo samo oko toga, ali i tome je, eto, došao kraj - rekao je Marinko te dodao da je životinju stavio u vozilo i odveo u svoje mjesto.

Podsjetimo, jarac se danima šetao kroz mjesto i lupao ljudima po vratima, a onda odjednom nestao i pobjegao u šumu. Sad se vratio.

Netko mi je lupao po vratima. Kad sam izašla vidjeti, ostala sam u šoku. Jarac je stajao ispred vrata. Mislila sam da se radi o zezanciji, ali očito nije bilo, nego se stvarno jarac šeta po selu. Brzo je izašao na cestu, a onda nestao trčeći. Stvarno svašta - ispričala je Marinkova susjeda. O cijeloj situaciji smo pitali i stručnjaka, koji kaže da nije dobro da jarac slobodno šeće po mjestu.

- Nekastrirani jarac je dominantna životinja koja može biti opasna. Iako se to zaista rijetko događa, jarac kad se osjeti ugroženim ili mu se ne svidi neki čovjek može ga napasti. To može biti opasno zbog oštrih rogova, a odrasli mužjak je i snažan pa je i to potencijalna opasnost. Preporuka je da ga se ne hrani u vrijeme kad još ima zelenila i lišća, a ako ga treba hraniti, onda je za njega idealan zob ili ječam. Mještani trebaju obavijestiti i nadležne u svojoj županiji zbog svoje, ali i sigurnosti životinja - rekao je ravnatelj zagrebačkog ZOO-a Damir Skok.