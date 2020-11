Platforma stručnjaka Obnovimo Zagreb postaje stranka, i ide na lokalne izbore iduće godine

Odlučili su stručni rad, kažu, pretočiti u politički angažman. Većina ih nije bila politički angažirana, i žele da na političkim govornicama budu znalci, a ne ' politički trbuhozborci'. Platforma postoji oko pola godine.

<p>Ušli smo u šesti mjesec rada volonterske zajednice stručnjaka i znanstvenika <strong>Obnovimo Zagreb</strong>. Cjelovita obnova grada na human i stručan način, kroz pravednu, transparentnu i ekonomičnu obnovu, koja prioritetno rješava stambene i zdravstvene potrebe, sprječava tržišno profiterstvo i potiče cjelovitu obnovu - platforma je na kojoj smo započeli naše aktivnosti. Iskustvo koje smo radom stekli navelo nas je na odluku da svoj stručni rad ojačamo političkim angažmanom kako bi svoje stručne stavove pretočili u javne politike. Obnovimo Zagreb će se transformirati u političku stranku, najavljuje Obnovimo Zagreb u svome priopćenju koje potpisuje <strong>Marina Pavković, </strong>osnivačica i koordinatorica. </p><p>Problemu obnove su, nastavlja, pristupili cjelovito, sustavno, temeljeno na najboljim praksama. Razložnim primjedbama i konkretnim prijedlozima intenzivno su se uključili u raspravu i doradu prijedloga Zakona o obnovi nakon potresa. Obraćali su se Vladi, nadležnim ministarstvima i gradskim institucijama koje imaju utjecaj na proces obnove i na kvalitetu života stradalih Zagrepčana, predlagali su, kažu, kvalitetne izmjene zakonskih i podzakonskih dokumenata, od kojih su neke usvojene i primijenjene, ali mnoge druge – jednako kvalitetne – nisu.</p><p>- Sveprisutnu lošu praksu ignoriranja struke od strane politike osjetili smo i na vlastitoj koži. I odlučili se suprotstaviti. Zagreb, zapušten prije potresa i razoren u potresu, ne smije biti žrtva špekulantskih predatora i političkih mediokriteta. Osim post potresno, Zagreb se mora obnoviti u svakom smislu. Zbog svega toga – idemo na lokalne izbore 2021. godine. Potres – koji je razdrmao i naše kuće i naše živote i koji je ogolio deficit funkcioniranja gradske i državne vlasti – pokrenuo nas je na udruženo djelovanje. Kao i vi, ni mi u zajednici nismo prošli svi na isti način. Među nama su ljudi kojima je život grubo odrezan na dva dijela. Onaj do jutra 22. ožujka i onaj iza njega. Među nama su ljudi prema kojima je potres bio milostiv, pa uz psihološku traumu, nisu pretrpjeli veću materijalnu štetu. Među nama su i oni kojima, srećom, potres nije uzrokovao traumu ove ili one vrste, stoji u priopćenju.</p><p>- Ali, svi smo bez iznimke, svoja znanja i vještine stavili na raspolaganje svom gradu u potrebi. I nismo se štedjeli. Otvarali smo teme koje smatramo ključnima kako za obnovu, tako i za kvalitetu života u Zagrebu. Napisali smo preko stotinu objava koje su samo na društvenim mrežama doprle do stotina tisuća ljudi. Obraćali smo se svim političkim strankama koje su mogle ili stremile utjecati na početak organizirane obnove. Ukazivali smo na štetne i poticali na javno korisne poteze. Naše tekstove, prijedloge i kritike, kao relevantne i objektivne, prenose digitalni i elektronski mediji. Gostujemo u informativnim i dokumentarnim emisijama na svim nacionalnim televizijama i radiju. Za svoj rad nagrađeni smo vašom podrškom, nastavljaju. Obnovimo Zagreb se transformira u političku stranku koja izlazi na lokalne izbore za grad Zagreb 2021. godine. </p><p>- S obzirom da je Obnovimo Zagreb najprije nastao kao stručna platforma, među članicama i članovima se nalaze i pojedinci koji svoj politički put već imaju u drugim političkim opcijama i kojima zahvaljujemo na dosadašnjem stručnom i ljudskom doprinosu, te želimo uspješan nastavak političkog rada. Također, zahvaljujemo i onim članicama i članovima koji se neće politički angažirati, ali će i dalje nastaviti sa stručnom podrškom političkoj platformi Obnovimo Zagreb. O svemu tome detaljnije u danima i vremenu pred nama, zaključuju, uz poziv i drugima da im se pridruže, ako su zajendicu prepoznali kao platformu koja može puno učiniti za grad. </p><p> </p>