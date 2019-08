Platili ste račun dvaput? Neki će vam iznos vratiti u gotovini

Platila sam račun internetskim bankarstvom i ostavila ga na stolu. Nisam rekla suprugu, pa ga je on uzeo i platio u Fini. Mogu li tražiti povrat, pita čitateljica.

Može, odgovorili su u komunalnim tvrtkama najvećih hrvatskih gradova te u HEP-u. U Vodovodu Osijek korisnik koji preplati račun ili ga plati dvaput može dobiti i gotovinu. Povrat novca treba zatražiti na blagajni tvrtke.

- Može ga zatražiti i elektroničkom poštom, pa ne mora dolaziti, a novac će dobiti na račun - kažu u Vodovodu Osijek. Ako ne zatraži novac, umanjit će mu sljedeći račun i objasniti zašto je manji.

Vodovod Split će viškom uplaćenog novca prvo podmiriti dugovanja. Ako ih nema, a korisnik nije zatražio povrat, preplatu će iskoristiti za plaćanje sljedećih računa. Tko želi novac, mora napisati zahtjev, priložiti kopiju uplate i sjest će mu na račun.

- Preplata se još ne vidi na računu - kažu u Vodovodu Split.

I u Vodovodu Rijeka korisnik može tražiti da mu uplate preplaćeni novac na račun ili njime plaćati sljedeće račune. No na budućim uplatnicama iznos također neće biti umanjen. Ne prikazuju ga ni u Zagrebačkom holdingu.

- S obzirom na to da jedinstvena uplatnica obuhvaća zbirni iznos različitih naknada primateljima, od kojih su neki izvan sustava Grada Zagreba i Holdinga, postojeći sustav ne iskazuje preplatu automatizirano, no u tijeku je digitalizacija, koja će to omogućiti - rekli su u Holdingu. Ako im korisnik ne duguje, može preplaćeni novac dobiti na račun.

I u tvrtki Gradska plinara Zagreb - Opskrba rekli su da korisnik može dobiti povrat novca na bankovni račun, a preplatu će vidjeti na sljedećem kvartalnom obračunu.

Korisnicima HEP Elektre sa šestomjesečnim obračunom za preplaćeni iznos će smanjiti buduće akontacijske rate, a oni s mjesečnim obračunom dobit će normalnu uplatnicu i sami će morati umanjiti iznos. Tko želi povrat mora ispuniti obrazac i poslati ga običnom ili elektroničkom poštom. Dobit će novac na račun ili poštanskom uputnicom.

