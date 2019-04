Playboyeva zečica ubila svoga 'taticu': Nije više davao novac?

Thomas Burchard (71) ležao je oskudno odjeven u prtljažniku Mercedes-Coupéa u pustinji kod Las Vegasa. Bio je mrtav i policija je zaključila da ga je netko ubio udarcima u glavu. Netko ga je tukao tupim predmetom dok se on bezuspješno pokušavao obraniti.

Dva tjedna kasnije policija je uhitila Playboyevu zečicu Kelsey Turner (25). Sumnjaju da je Thomas Burchard bio njezin 'sugardaddy'.

25-year-old Kelsey Turner has been arrested in connection to the death of long-time Monterey County psychiatrist Dr. Thomas Burchard. Turner was arrested in Stockton. I spoke with her mother, Samantha, who tells me her daughter and Dr. Burchard knew each other for years. pic.twitter.com/IhDc4mrUyb