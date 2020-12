Plenki i Zoki čine se boljima čim vidimo kakvi su nam susjedi...

U Sloveniji je na vlasti militarist Janša, u Srbiji kralj drame Vučić, u Mađarskoj notorni ksenofob Orban. Plenković i Milanović, kakvi god bili, doimaju se kao čelnici otoka normalnosti u oceanu mahnitosti

<p>Ja svoju ženu ne dam vređati. Puno nije vredna, ali vređati je ne dam, kaže Franjo Majetić u “Tko pjeva zlo ne misli”. Tako nekako čovjek može gledati i na naš državni vrh, čija se vrijednost, čim pogledamo svoje susjede, učini većom.</p><p>U mirnoj, civiliziranoj Sloveniji, na vlasti je militarist Janša. Srbijom već godinama vlada Vučić, kralj drame, predvodnik besmislene regionalne utrke u naoružanju i samoproglašeni pobjednik budućih ratova.</p><p>U Mađarskoj je na vlasti notorni ksenofob Viktor Orban, čiji se pipci šire po jugoistoku i jugozapadu. U Crnoj Gori kleptokraciju je istisnuo kleronacionalizam.</p><p>A Milorada Dodika u Banjoj Luci istisnuo je mladić koji negira genocid u Srebrenici i vrlo je pobožan. U tom se kontekstu Plenković i Milanović, kakvi god bili, doimaju kao čelnici otoka normalnosti u oceanu mahnitosti. To je trend vremena.</p><p>Erdogan, Putin i Orban postali su uzori nove Europe, osiromašenih masa bivšeg socijalističkog svijeta, ljudi koji bi slobodu odmah trampili za sigurnost, koju bi im jamčio vođa čvrste ruke.</p><p>Vrijeđati Milanovića i Plenkovića, dakle, nije osobito pametno, ali to nas ne smije spriječiti u zaključku da bi samo žrtve stockholmskog sindroma (taoci se zaljube u otmičare) mogli ocijeniti njihovu politiku prolaznom ocjenom. Hrvatska se ne mijenja, Hrvatska je samozadovoljna, Hrvatska gubi stanovništvo, mladost, perspektivu, gubi živote – Covid-19 pokazat će se gorim no što je proljetos itko predviđao – a dva čelna čovjeka države dva su mjeseca potrošila na verbalnu “šijavicu”.</p><p>Da, doći će novac iz EU. Da, tim ćemo novcem neko vrijeme moći održavati “naš način života”. Ako nešto takvo kao “naš način života” i postoji, onda ga prije treba mijenjati nego čuvati jer je nefunkcionalan. Ostajati isti u svijetu koji se mijenja pogubna je strategija. Od koje je jedina lošija zamijeniti osrednje lidere lošima, kao u Dedićevoj pjesmi – “Zamijenit ću te gorim, namjerno…”</p>