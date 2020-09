Nakon kratkog rukovanja i pozdrava, Plenkovi\u0107 je kroz smijeh dobacio Milanovi\u0107u 'Ti si kao Jan\u0161a sada'.

Plenki i Zoki ipak se rukovali u Varaždinu: 'Sad si kao Janša...'

Predsjednik i premijer bili su na Danu Varaždinske županije zajedno s dijelom Vlade i zastupnicima te su se tamo i rukovali, nakon što je premijer odbio rukovanje na Pantovčaku

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> odbio je rukovanje s predsjednikom <strong>Zoranom Milanovićem</strong> kad je došao po mandat na Pantovčak, objasnivši to epidemiološkim razlozima. No, prije par dana na susretu s <strong>Janezom Janšom</strong> to nije bio problem te su se rukovali, a upravo je Janša bio i tema večerašnjeg susreta Plenkovića i Milanovića u Varaždinu.</p><p>Predsjednik i premijer bili su na Danu Varaždinske županije zajedno s dijelom Vlade i zastupnicima te su se tamo i rukovali. Rukovanje je snimio naš fotoreporter, ali i kamera RTL-a.</p><p>Nakon kratkog rukovanja i pozdrava, Plenković je kroz smijeh dobacio Milanoviću 'Ti si kao Janša sada'.</p><h2>Milanović: Podjela države na regije dezintegracija</h2><p>U povodu Dana Varaždinske županije u utorak je održana svečana sjednica Županijske skupštine, premijer Andrej Plenković tom se prigodom među ostalim osvrnuo na izazove oporavka, a predsjednik Zoran Milanović je ocijenio kako su županije bolji oblik uprave od podjela na regije.</p><p>Župan Radimir Čačić istaknuo je kako je Varaždinska županija tri godine zaredom „uvjerljivo najuspješnija županija po povlačenju europskih sredstava u segmentu energetskih obnova i per capita i u ukupnom iznosu”.</p><p>„Ono što nas očekuje je puno važnije, to je veliki projekt brze pruge Zagreb-Lepoglava-Varaždin-Čakovec, Varaždin u 45, Čakovec u 55 minuta do Zagreba. Interakcija ovog prostora sa zagrebačkom urbanom regijom i Europom i integracija, to je za nas ključno”, naglasio je župan.</p><p>Čačić je spomenuo još dva velika projekta, operacijski blok Opće bolnice Varaždin te obnovu i rekonstrukciju varaždinske Glazbene škole i pretvaranje u konzervatorij.</p><p>„Ako nastavimo ovim tempom, bit će sve u redu”, dodao je Čačić.</p><p><strong>Plenković: Uskladiti prioritete za harmoničan pristup razvoju sjevera Hrvatske</strong></p><p>Premijer Plenković istaknuo je napore koje je Vlada učinila u proteklom mandatu za ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, pa tako i za Varaždinsku županiju.</p><p>„To je temelj naše politike koji se bazira na četiri stupa”, rekao je premijer naglasivši kako se radi o kontinuiranom, stalnom i otvorenom dijalogu, pitanju funkcionalne decentralizacije, fiskalnoj decentralizaciji te projektnoj suradnji.</p><p>Dodao je kako su u krizi uzrokovanoj Covidom-19 „stali iza poslodavaca i iza radnika u Varaždinskoj županiji”.</p><p>„300 milijuna kuna je do sada država dala na korist i dobrobit radnika koji bi, da to nismo napravili, vrlo vjerojatno sad imali poteškoća, možda bi mnogi od njih bili nezaposleni”, kazao je Plenković dodavši da se radi o 34 tisuće radnika u Varaždinskoj županiji.</p><p>Kazao je i kako su pred Hrvatskom izazovi oporavka i razvoja, što nameće obvezu da se dobro usklade prioriteti za „harmoničan pristup razvoju sjevera Hrvatske”.</p><p><strong>Milanović: Podjela Hrvatske na tzv. regije dezintegracija</strong></p><p>Predsjednik Republike Zoran Milanović kazao je kako se u županiji vide razlike, odnosno „što se radi i kako se radi”. Govoreći o reformama, Milanović je kazao kako se ukidanje županija i smanjenje broja općine neće dogoditi.</p><p>„Ono što je '93. godine, u jeku rata, kada je bilo važnijih prioriteta od lokalne samouprave, jednom presječeno bez referenduma, neće se više tako lako vratiti tamo gdje bi netko želio”, istaknuo je.</p><p>Dodao je da županije kao oblik uprave te „transmisije između centralne vlasti u zemlji od samo 4 milijuna ljudi” imaju smisla više nego regije, a ponovna podjela Hrvatske na tzv. regije je, ističe, dezintegracija.</p><p>Varaždinskoj županiji zaželio je da i dalje nastavi „u dobrom pravcu” naglasivši veliku važnost povlačenja EU sredstava, što se, prema njegovim riječima, smatra mjerilom uspjeha.</p><p>Predsjednik Županijske skupštine Alen Runac kazao je da županija nakon godina provedenih u stagnaciji proživljava „svojevrsni procvat”, no bez pomoći i podrške središnje vlasti, istaknuo je, sigurno ne bi uspjeli u tome.</p><p>„Sretan sam i ponosan što našu županiju, usput rečeno najstariju županiju u Republici Hrvatskoj, krase tolerancija, zajedništvo </p>