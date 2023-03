Plenki kao 'duh iz mašine'. Neće dati oporba. Dat će samo HDZ

Ukazao se Andrej Plenković i popravio stvar.

Nije prihvatio oporbeni prijedlog za financiranje roditelja njegovatelja nakon smrti djeteta u trajanju od šest mjeseci, nego je dao svoj prijedlog o financiranju roditelja u trajanju od punih deset mjeseci.

Neće dati oporba, dat će HDZ.

"Obavio sam konzultacije s ministrom Piletićem i dao mu nalog da se poveća naknada i da se definira period kojim bi se naknada dala roditeljima njegovateljima u slučaju da im dijete premine za deset mjeseci", objavio je jučer premijer.

Obavio je konzultacije s ministrom. "I dao mu nalog".

To je, znači, Plenkovićeva zasluga.

Duh iz mašine

Premijer se ponovno, kao duh iz mašine, pojavio da riješi stvar.

I to nakon što je javnost prozvala i popljuvala 77 zastupnika vladajuće većine koji su prošloga tjedna odbili prijedlog oporbe da se roditeljima njegovateljima kojima premine dijete plaća naknada još šest, pa u smanjenom iznosu narednih šest mjeseci.

I to nakon što je zastupnica HDZ-a u saborskoj raspravi objašnjavala kako je ožalošćenim roditeljima zapravo zdravije vratiti se na posao nakon što im umre dijete, kao neka vrsta terapije.

Bila je to epohalna sramota koja je gotovo izazvala veće reakcije i snažnije kritike od HDZ-ovih korupcijskih afera.

Oholi i sebični

Jer, znamo kakvi su HDZ-ovci na vlasti i u odnosu prema vlasti. Ali sada se vidjelo kakvi su HDZ-ovci - ali i njihovi partneri - u odnosu prema slabijima, ugroženima, traumatiziranima. Bezosjećajni, oholi i nadasve sebični.

Odbit će prijedlog težak ukupno četiri milijuna kuna samo zato što dolazi iz oporbenih redova, da bi nakon toga iskemijali novi, lukrativniji prijedlog koji će predstaviti kao svoj.

Točnije, koji će Andrej Plenković predstaviti kao svoj.

Jer on je ministru "dao nalog".

Najbolji lijek

Sad odjednom nije "najbolji lijek" vratiti se na posao nakon smrti djeteta. Ili kako reče zastupnica Ljubica Lukačić, "voziti tramvaj pet dana nakon smrti djeteta".

Andrej Plenković jučer je pred novinarima, nimalo iznenađujuće, tumačio kako "prva reakcija vladajuće većine na oporbeni prijedlog nije bila pogrešna", pravdajući se istodobno da nije vidio istup svoje zastupnice Lukačić o tome što je za tugujućeg roditelja zdravije, vratiti se na posao ili odžalovati uz financijsku pomoć.

No zato je munjevito zaključio što je zdravije za HDZ.

HDZ je još bolji

On će ponuditi "cjelovito rješenje" i građanima ponuditi novi narativ. Nije HDZ odbio oporbeni prijedlog da se pomogne roditeljima, već je HDZ sastavio još bolji prijedlog da se pomogne tugujućim roditeljima.

Neće oporba davati rješenja. To je HDZ-ov posao.

U skladu s Plenkovićevom izjavom ovoga vikenda kako "HDZ daje najviše". Svakako više od oporbe.

Naravno, sada je najvažnije da će roditelji dobiti financijsku podršku i neće morati "voziti tramvaj pet dana nakon smrti djeteta". Ali opet se pokazalo kako Plenković popušta pod pritiscima javnosti i medija, čak i onda kad ne popušta pred oporbom.

To se nije vidjelo samo kod ovog prijedloga, nego i kod smjena kompromitiranih ministara i dužnosnika koje je javno branio i štitio u parlamentu. Plenković uvijek nekako dođe do "cjelovitog rješenja", samo to mora biti njegova odluka i njegovo rješenje.

On mora "dati nalog", bilo za zakon, bilo za ministarsku smjenu.

