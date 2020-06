- Drago mi je \u0161to sam danas u Po\u017eegi i upu\u0107ujem svima \u010destitke na novoizgra\u0111enom studentskom domu za smje\u0161taj 110 studenata. Prvenstveno za one \u010dije su obitelji slabijeg imovnog stanja. Ovo je projekt u mandatu ove Vlade koji je vrijedan 32 milijuna kuna \u2013 rekao je Andrej Plenkovi\u0107, a potom je iznio nekoliko podataka o tome \u0161to je je do sada ulo\u017eeno u Slavoniju ni Baranju, nagla\u0161avaju\u0107i da ni u jednom trenutku mirovine i socijalna davanja nisu do\u0161la u pitanje.

Mada je bilo zami\u0161ljeno da se nakon sve\u010danog otvaranja Plenkovi\u0107 u pratnji kandidata s izborne liste HDZ-a sastane na kavi s gra\u0111anima od toga se zbog novonastale situacije s korona virusom odustalo. Andrej Plenkovi\u0107 je ipak u sredi\u0161tu Po\u017eege popio kavu u dru\u0161tvu strana\u010dkih \u010delnika Po\u017ee\u0161ko-slavonske i Brodsko-posavske \u017eupanije i kandidata HDZ-a u V. Izbornoj jedinici.

Uvodnu rije\u010d imao biv\u0161i gradona\u010delnik Vinkovaca Mladen Karli\u0107 koji se zahvalio premijeru Plenkovi\u0107u \u0161to je do\u0161ao u Vinkovce i prije ovoga skupa sudjelovao u otvorenju novog Centra za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske \u017eupanije u Vinkovcima. Izme\u0111u ostalih, govorili su i ministar financija Republike Hrvatske Zdravko Mari\u0107 te ministar dr\u017eavne imovine Mario Bano\u017ei\u0107 te istaknuli odre\u0111ene uspjehe koje je HDZ ostvario na podru\u010dju Vukovarsko-srijemske \u017eupanije te jo\u0161 jednom spomenuli zna\u010daj otvaranja Centra za hitnu medicinu u Vukovaru koji je bio me\u0111u najvi\u0161e razorenima u zemlji.

Na posljetku, rije\u010d je dobio i premijer Andrej Plenkovi\u0107, a pozornost Vinkov\u010dana zadobio je i njegov pomalo promukao glas. Usmjerio je pozornost na va\u017enost toga da im se na prva tri mjesta pete izborne jedinice nalaze ministri Republike Hrvatske iz Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Po\u017ee\u0161ko-slavonske \u017eupanije.

- Ako smo minimalnu pla\u0107u digli za 100 eura, onda \u0107emo je u idu\u0107em mandatu di\u0107i na 4250 kuna\u00a0\u2013 rekao je Plenkovi\u0107 i naglasio kako HDZ nudi sigurna radna mjesta, sigurne pla\u0107e i siguran \u017eivot svojim gra\u0111anima.

U Vinkovcima se nisu dugo zadr\u017eali pa su u Vukovar stigli oko 17:30 sati. U Vukovaru, prije njihovog dolaska u Kavanu Navis, kroz ulicu Josipa Jurja Strossmayera u kojoj se nalazi taj kafi\u0107, odjekivala je pjesma njihovog politi\u010dkog protivnika Miroslava \u0160kore \u201eNe dirajte mi ravnicu\u201c, no ubrzo su ju zamijenile druge domoljubne pjesme.

Kada su premijer i kandidati stigli u Vukovar, prije govora su se sa gra\u0111anima i kolegama pozdravljali, grlili i rukovali, a do\u010dekali su ih ponovno glasni pozdravi i uzvici gra\u0111ana Vukovara.

Pozdrave gostima poru\u010dio je Nikola Ma\u017ear te naveo kako su svi dobrodo\u0161li u gradu Vukovaru. Ministar Mari\u0107 je zatim govorio o financijskom uspjehu i podizanju pla\u0107e gra\u0111anima za 1000 kuna.

- Projekt Slavonija, Baranja, Srijem nastaviti \u0107e se neupitno\u00a0\u2013 obe\u0107ao je ministar Mari\u0107 nastavak projekta pokrenutog kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura iz EU fondova isklju\u010divo za projekte na podru\u010dju pet slavonskih \u017eupanija.

Ponovio je i kako je njihova lista uvjerljivo najja\u010da lista na trenutnim izborima te zajam\u010dio gra\u0111anima ve\u0107e pla\u0107e i mirovine te ni\u017ee poreze i tako pokrenuo jo\u0161 jedan niz glasnik uzvika i pljesak gra\u0111ana.

Andrej Plenkovi\u0107, koji nije skidao osmjeh s lica, potvrdio je rije\u010di ministra Mari\u0107a o zalaganju za Slavoniju, Baranju i Srijem. Rekao je i kako im je Vukovar dao najve\u0107u potporu na dosada\u0161njim izborima. Govorio je i o tome kako je HDZ popravio posljedice lo\u0161e prakse SDP-a.

Nakon govora, jo\u0161 jednom su pozdravili svoje kolege i gra\u0111ane te s njima sjeli popiti kavu u sasvim punom kafi\u0107u.

-\u00a0Ve\u010deras sam zaista zadovoljan da su uz mene kandidatkinje i kandidati na\u0161e liste u V. izbornoj jedinici, mislim da smo slo\u017eili sjajnu ekipu koju predvode tri ministra, mladi i dokazani ljudi. Mislim da HDZ ovdje daleko ima najbolju listu. Ovo je jedna od na\u0161ih najja\u010dih izbornih jedinica, ja sam uvjeren da \u0107e upravo ova lista jo\u0161 jednom donijeti novih osam mandata u Hrvatskom saboru. Za to nam je potrebna va\u0161a potpora, va\u0161e povjerenje. Mislim da smo u protekle \u010detiri godine zaista predano radili na ispunjavanju na\u0161eg programa, na trudu da Hrvatska bude uspje\u0161nija zemlja - zaklju\u010dio je Plenkovi\u0107 u Slavonskom Brodu.

Plenki na turneji četiri kafića

