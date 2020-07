Plenkijeva desna ruka živi u stanu kojeg nema u kartici

Stan je vrijedan milijun kuna i ima 121 kvadrat, a iako obitelj Katičić u njemu živi, vlasnica je kćer: Stan su moji roditelji ostavili unuci i kada je prestala biti maloljetna, više ga nisam navodio u popisu svoje imovine

<p>Nakon što je Krunoslav Katičić imenovan glavnim tajnikom HDZ-a, onim koji ga poznaju u Zagrebu u oči je upao zanimljiv detalj. Znaju da on godinama živi na zagrebačkom Ksaveru, a u imovinskoj kartici nema navedenog stana u kojem obitelj živi.</p><p>I na izbornim listama, prijavljena Katičićeva adresa je na Ksaveru, dok u imovinskoj kartici koju je posljednji put nadopunio prije mjesec i pol, tog stana nema. Imovinsku karticu je Katičić morao ispunjavati jer je još koji dan državni dužnosnik.</p><p>Ovaj pravnik je zadnje četiri godine državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, ali tu funkciju više neće obavljati nego će biti saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a. On je bio osobni izbor Andreja Plenkovića s kojim je prijatelj 35 godina.</p><p>- On nije odselio s Ksavera niti prodao stan, te i dalje živi u stanu koji nije u kartici – kaže nam sugovornik iz stranke.</p><p>Iako su HDZ-ovi dužnosnici zadnje četiri godine imali niz problema s imovinskim karticama, Katičić ima sasvim logično obrazloženje zašto u njegovoj kartici više nema stana u kojem živi.</p><p>- Stan je bio u vlasništvu mojih pokojnih roditelja koji su ga oporučno ostavili svojoj unuci, mojoj kćeri. U ranijim imovinskim karticama sam navodio i taj stan, ali u posljednjoj nisam jer je kćer u međuvremenu postala punoljetna. Na stanu su roditelji imali stanarsko pravo, u potpunosti je otplaćen i otkupljen. Nema se tu što skrivati – kaže nam Katičić.</p><p>Zbog pravnih zavrzlama koje se vuku još iz socijalizma, u javno dostupnim zemljišnim knjigama na internetu, nije moguće provjeriti stvarne vlasnike stanova na Ksaveru koje je izgradila Hidroelektra. No, činjenica je da je Katičić po prvom imenovanju na dužnost 2016. godine prijavio i taj stan.</p><p>Površina je 121,6 četvornih metara, a vrijednost je naveo: milijun kuna. A kao vlasnik je upisana kćer. I stan je ostao i nakon nekih ostalih izmjena sve do ove godine. Zakon o sprečavanju sukoba interesa propisuje da dužnosnik treba prijaviti imovinu malodobne djece, a punoljetne ne treba. Pa tu Katičić nije napravio grešku.</p><p>Inače, kako smo već pisali, otac Krunoslava Katičića, Martin, bio je direktor i PBZ-a 90-ih, te saborski zastupnik HDZ-a. Katičić mlađi je upisao u imovinsku karticu i da je naslijedio i suvlasništvo nad kućom u Donjim Kukuruzarima, pola vikendice na Jelsi, trećinu manjeg stana u Novom Zagrebu, ali i niz oranica u Donjim Kukuruzarima odakle obitelj vuče podrijetlo. Uz to, Katičić u kartici ima upisan i poslovni prostor u Zagrebu nešto veći od 50 četvornih metara, dok supruga ima poslovni prostor od 33 četvorna metra.<br/> </p>