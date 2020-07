Tko je čovjek koji je Plenkijeva nova desna ruka i koja će čuvati HDZ-ovih 46 milijuna kuna?

HDZ-ovci ističu da mu Plenković vjeruje "na slijepo" i zato je novi glavni tajnik stranke: On neće biti bič, ne možemo ga zamisliti u nekoj aferi, sve sasluša, ali mu nedostaje poznavanje stranačke organizacije i terena

<p>O svim kadrovskim rješenjima i u Vladi se raspravljalo. Ali oko Krune nije bilo kompromisa. Njega je Plenković osobno htio za glavnog tajnike stranke jer zna da je lojalan i osoba je od potpunog Plenkovićeva povjerenja.</p><p>I ta crtica koju nam prepričavaju u HDZ-u opisuje koliko je <strong>Andrej Plenković</strong> povezan s<strong> Krunoslavom Katičićem</strong> koji je naslijedio <strong>Gordana Jandrokovića </strong>na mjestu glavnog tajnika. Plenković mu vjeruje "na slijepo" prepričava drugi. </p><p>No, tko je 51-godišnji zagrebački odvjetnik koji će sada biti desna ruka šefa HDZ-a i čuvat će stranačku blagajnu u koju se samo lani slilo 46 milijuna kuna? A na računu, prema prošlogodišnjem izvješću, ima višak od nevjerojatnih 20 milijuna kuna s kojim će raspolagati. Katičić je široj javnosti prilično nepoznat. A to nije ni čudno jer je takav karakter.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković nikada lakše do vlade </strong></p><p>- Dugo godina sam u politici, ali samozatajnijeg čovjeka nisam nikada upoznao. On je tiha radilica u pozadini koja se ne voli isticati. Pedantan je i nije svadljiv i sigurno nije jedan od onih koji će promijeniti broj mobitela kada dođe na funkciju. Vjerujem da će dobro odraditi posao – kaže nam jedan dugogodišnji HDZ-ovac.</p><p>Katičićev jači angažman u HDZ-u počinje s dolaskom Andreja Plenkovića na čelo stranke. Njih dvojica su prijatelji već 35 godina, obojica su zaljubljeni u košarku koju rekreativno igraju. Katičića je Plenković pogurao na mjesto državnog tajnika kao čovjeka od svog povjerenja u Ministarstvo državne imovine koje je tada vodio Goran Marić koji nije bio premijerov uži krug. A također je na prošlim lokalnim izborima bio zamjenik Dragi Prgometu koji se borio za gradonačelnika Zagreba. Neki ističu da je Katičić jedan od onih koji je spreman reći kritiku šefu. Nitko od sugovornika s kojima smo razgovarali, pa čak i oni koji nisu toliko skloni Plenkoviću, nije spomenuo nikakve "repove" iza Katičića. Slažu se da se radi o kulturnom i pristojnom čovjeku koji je karijeru gradio kao odvjetnik. Otac Martin mu je bio devedesetih na čelu PBZ-a i u izvrsnim odnosima s Franjom Tuđmanom, a također je bio i višegodišnji zastupnik HDZ-a u Saboru. Preko PBZ-a i starijeg Katičića je išla i nabava oružja za zemlju pod embargom.</p><p>Katičić je oženjen, otac je, a ono što neki sugovornici ističu i da je dobro situiran i potpuno nesklon bilo kakvim stranačkim "spačkama", ali i da je potpuno čist i ne mogu ga zamisliti u nikakvoj koruptivnoj aferi. Katičić je u imovinskoj kartici osim stana u Zagrebu, dva poslovna prostora u centru, vikendicu na Jelsi, te kuću i i niz oranica u Donjim Kukuruzarima odakle mu obitelj vuče podrijetlo. </p><p>- Dok je bio tajnik u Ministarstvu državne imovine, uvijek je spreman pomoći savjetom, ali nema šanse da bi nešto pogurao preko reda i kontra propisa - kaže drugi sugovornik.</p><p>Funkcija glavnog tajnika HDZ-a je moćna. Na njoj je bio primjerice Ivan Jarnjak, Milijan Brkić, Gordan Jandroković, sve stranački teškaši kakav Katičić nije. </p><p>- Glavni kriterij po kojem je postavljen je lojalnost predsjedniku. Katičić nema iskustvo kako stranka kao organizacija funkcionira i ne zna ljude na terenu. Uvjeren sam da će odraditi posao korektno, ali neće biti samostalan nego će provoditi Plenkovićeve naputke– smatra pak treći sugovornik. </p><p>Ali i on mu priznaje da ima uljuđenost i smirenost. Neki sugovornici ističu da će s njim i stranka doživjeti promjene, a upravo Katičić bi u suradnji s Mariom Kapulicom trebao modernizirati HDZ po uzoru na Europsku pučku stranku, te srediti bazu članstva. Morat će organizirati i lokalne stranačke izbore koje je presjekla korona proljetos. Na terenu funkcionira sasvim atipično.</p><p>- Ako je glavni tajnik uvijek bio bič poput onih atributa koje su se pripisivali Brkiću, Katičić je svjetlosne godine od takvog karaktera. On je spreman slušati i ima mekani pristup – priča još jedan HDZ-ovac koji je s njim surađivao.</p><p>Katičiću neki spočitavaju i da nema izborni legitimitet. a Svi koji poznaju novog glavnog tajnika ističu da on nije čovjek koji se gura u prvi plan, koji želi medijsku pozornost, pa čak i onda kad je to potrebno.</p><p>- On je osmislio plan da se bez puno birokratiziranosti ljudima stradalim u potresu plaća najam stanova iz državnog proračuna. Ali i tada su ga morali praktički tjerati da on to i predstavi jer je sve prepustio ministru Mariju Banožiću – prepričava kao primjer povučenosti jedan član HDZ-a.</p><p>Katičić je zaista zazirao od javnih nastupa sve ove godine mandata, a u prvima je djelovao potpuno netipično za jednog visokog dužnosnika HDZ-a, nije imao onu sigurnost i gard. Ali to mu neki vide i kao vrlinu. HDZ-ovci ističu i da je trebalo odvojiti funkciju glavnog tajnika HDZ-a od predsjednika Sabora što je zadnje četiri godine ujedinio Gordan Jandroković jer je nemoguće baviti se s oba posla istovremeno. I u tom kontekstu kažu da Katičića čeka rad na češćem obilasku terena i komunikaciji s članovima.</p>