Plenkijeva egipatska obećanja: Vlakovi na baterije, izgradnja Doline vodika, sadnja stabala...

Premijer Andrej Plenković u utorak je na klimatskom skupu COP27 u Egiptu istaknuo kako je ruska agresija na Ukrajinu usporila procez zelene tranzicije. Novinarima nije propustio istaknuti kako je naglasio doprinos Hrvatske u toj tranziciji.

- Doprinos se sastoji od pune svijesti da ova ruska agresija na Ukrajinu ima direktan efekt na energetsku krizu - rekao je.

Plenković je u govoru spomenuo i projekt Doline vodika Sjeverni Jadran koji Hrvatska želi napraviti u suradnji s Italijom I Slovenijom.

- Taj energetski resurs u budućnosti bi maksimalno koristili - poručio je. O tom projektu govorio je i na Twitteru.

- U razvoju niskougljične ekonomije radi smanjenja emisija CO2, sve važniju ulogu ima vodik. To smo prepoznali usvajanjem Strategije za vodik do 2050. kao i projektom Doline vodika Sjeverni Jadran, u suradnji sa Slovenijom i Italijom, radi proizvodnje do 5000 tona vodika godišnje - napisao je Plenković.

Premijer smatra da bi od ovog projekta svi mogli imati koristi, posebno na razini Europske unije. On se sastao i s egipatskim premijerom Mostafom Madbulijem. Za Egipat je rekao kako s Hrvatskom ima dobre odnose.

- Između dviju država proteklih se godina povećala trgovinska razmjena, a uskoro će potpisati sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja - najavio je Plenković.

Osim Doline vodika, Plenković je najavio i modernizaciju hrvatskih željeznica.

- U idućem desetljeću ćemo investirati više od 4 milijarde eura u modernizaciju željeznica. Do 2032. ćemo uvesti vozni park baterijskih električnih vlakova koji će zamijeniti one na dizel - rekao je premijer.

Dotaknuo se i prirode te rekao kako je Hrvatska je proširila svoje pošumljivanje na gradove u kojima financira sadnju stabala.

- Budući da je priroda naš najbolji saveznik, dajmo prednost ‘prije svega rješenjima temeljenim na prirodi’ u svim svojim postupcima - poručio je Plenković.

Najčitaniji članci