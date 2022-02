Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a stao pred novinare i najavio paket mjera pomoći kako bi građani lakše pretrpjeli poskupljenje energenata.

- Sutra u 10 ćemo otkriti detalje - rekao je Plenković, ali o detaljima koji su već procurili u medije nije htio govoriti.

Bivši pomoćnik u Ministarstvu zaštite okoliša navodno je u iskazu USKOK-u odgovornost za sve svalio na Tomislava Ćorića oko pogodovanja investitorima u aferi vjetroelektrane.

- Ministar Ćorić je bio tu prije sat i pol vremena, dao je izjavu. To što izlazi iz istraga su tako mali ficleki informacija da ne zaslužuju moj komentar. Ja ne znam što je istina, ne znam tko što u istrazi govori. Tema je otvorena prije pet sati, on je dao izjavu. Što da ja tu kažem ako nemam saznanja - rekao je Plenković.

Kako su otkrila 24sata, premijerov predstojnik ureda Zvonimir Frka-Petešić dobio je skupu obnovu podruma za držanje knjiga vrijednu 417.000 kuna, a premijer Plenković stao je u obranu svog kolege.

- Ja ne znam, nisam bio tamo. To je besramna, orkestrirana hajka. To je jedna od glupljih, iritantnijih pojava u medijskom prostoru, a pratim to već oko 50 godina - rekao je Plenković.

Nije želio dati svoje mišljenje o količini novca utrošenog na obnovu tog podruma već je sve upite preusmjerio na Državne nekretnine.

O statusu ministra Marija Banožića Plenković je kratko rekao kako samo on odlučuje o tome.

- Banožić ima proračun od 7.2 milijarde kuna, potpisao je Rafale, Bradleyje, ja bih volio da to neki drugi ministar može imati iza sebe - zaključio je Plenković.