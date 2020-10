Plenković: Da sam ja izgovorio samo 50 posto onog što je Milanović, imali bi revoluciju

U svim komentarima se prožima kao da je ugrožena nacionalna sigurnost. Ja se pitam, koja nacionalna sigurnost i tko je to ugrožen - kaže premijer o komentarima Milanovića za aferu JANAF

<p>U utorak oko 18 sati završila je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.</p><p>Na njoj je sa svim glasovima ZA odlučeno da će HDZ ići u nastavak unutarstranačkih izbora.</p><p>- Donijeli smo odluku o nastavku unutarstranačkih izbora. U roku od dva tjedna pripremit ćemo hodogram o nastavku izbora, a u dogovoru s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo uzet ćemo sve epidemiološke preporuke, s obzirom na brojnost ljudi koji sudjeluju u unutarstranačkim izborima. Također, razgovarali smo i o sjednici Hrvatskog sabora i aktivnostima Vlade - rekao je Plenković.</p><p>Komentirao je i istražno povjerenstvo.</p><p>- Jutros smo vidjeli da je oporba dala jedan prijedlog koji odudara od dosadašnjih praksi rada istražnih povjerenstava. Meni se u tekstu čini kao da se radi neka radna skupina koja bi trebala pokriti institucionalni i zakonski okvir za područja zakonodavstva, borbe protiv korupcije,.. Po meni daleko preširoko i nedovoljno precizno. Neka od pitanja su legitima, ali istodobno oporba koja je bila pometena na izborima bi pokretala inicijative kao da naša pravosudna tijela uključujući DORH i USKOK ne rade. Kada sam to čitao imao sam dojam da je to pisao netko kao da je netko s političke razine vlasti rekao 'Ne dirati Veliku Goricu, ne dirati Novu Gradišku, ne dirati JANAF', tako je napisan tekst. A u biti cijelo ovo vrijeme i DORH i USKOK i policija rade zakonski - kaže.</p><p>Komentirao je i Milanovićev stav o DORH-u i USKOK-u kada se otvorila afera JANAF.</p><p>- Da sam takve stvari izgovorio ja, kao predsjednik Vlade i HDZ-a, i to samo 50 posto toga, imali bi revoluciju. Također, u svim komentarima se prožimao kao da je ugrožena nacionalna sigurnost. Ja se pitam, koja nacionalna sigurnost i tko je to ugrožen - kaže Plenković i dodao da se još uvijek nije našao s Milanovićem i da ne zna kada će to biti.</p><p>Rekao je i da bi DORH i USKOK trebali javnosti objasniti što oni točno rade i čime se bave.</p><p>- Trebali bi sazvati jednu informativnu presicu i uložiti napor prema javnosti da se objasni što oni rade jer bi to olakšalo razumijevanje čak i u političkoj areni - kaže i dodaje da je to njegovo mišljenje jer bi se na taj način umanjilo banaliziranje.</p>