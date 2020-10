Medved: HDZ nema tabu tema, opet ćemo razgovarati o svemu

Mate Čičak mora dati u potpunosti odgovore na sva pitanja koje javnost od njega očekuje i drago mi je da on transparentno odgovara na sve otvorene elemente, rekao je Plenkovićev zamjenik Tomo Medved

<p>Predsjednik vlade i HDZ-a <strong>Andrej Plenković</strong> izjavio je kako će na užem Predsjedništvu stranke biti riječi o sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća, dok je njegov zamjenik Tomo Medved poručio kako će razgovarati o svemu te da 'nema tabu tema'.</p><p><strong>Pogledajte video: Tomo Medved na Mirogoju</strong></p><p>- Večerašnja sjednica je pripreme za sutrašnje Predsjedništvo i Nacionalno vijeće - kratko je u ponedjeljak rekao Plenković novinarima.</p><p>Njegov zamjenik u stranci <strong>Tomo Medved</strong> izjavio je pak da će na sastanku razgovarati o svemu, a na novinarsku pitanje ima li u HDZ-u tabu tema uzvratio je da nema. </p><p>Komentirajući prozivke na račun načelnika općine Rugvice <strong>Mate Čička</strong> koji je postao saborska zamjena u aferi Janaf uhićenom gradonačelniku Velike Gorice <strong>Draženu Barišiću</strong>, Medved je rekao kako mu je drago da Čičak transparentno odgovara "na sve otvorene elemente".</p><p>Naime, Čičak je u ponedjeljak odbacio prozivke kako je općina Rugvica, čiji je načelnik, unatrag dvije godine sklopila milijunski posao s tvrtkom Elektrocentar Petek te kako živi u kući koja nije legalizirana. </p><p>- U konačnici, ta tema ostaje i dalje, on mora dati u potpunosti odgovore na sva pitanja koje javnost od njega očekuje - ustvrdio je Medved.</p><p>Iako već dva tjedna nema glasovanja u Hrvatskom saboru, Medved je istaknuo da je saborska većina snažna dodavši kako je glasovanje pitanje saborskog Poslovnika. Ipak, priznao je, korona iskazuje svoje posljedice.</p><p>Upitan o zdravstvenom stanju HDZ-ovog saborskog zastupnika <strong>Josipa Đakića</strong> koji se zbog zaraze korona virusom liječi u bolnici te nagađanjima da bi mogao staviti svoj mandat u mirovanje Medved je uzvratio:</p><p>- Ja sam s njim u kontaktu svaki dan, on je dobro i to me raduje. Vjerujem da će svaki dan izaći iz bolnice. Saborska većina nije ugrožena.</p>