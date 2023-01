Plenković: Tramišak i Paladina odlaze iz Vlade, a umjesto njih dolaze Branko Bačić i Šime Erlić

Nakon obavljenih konzultacija i razgovora, a ujedno i nakon današnjeg sastanka parlamentarne većine, gdje sam zatražio potporu partnera, i od njih sam dobio potporu, bez da smo ulazili u detalje, i nakon što sam razgovarao s dvoje dosadašnjih ministara, Ivanom Paladinom i ministricom Tramišak, odlučio sam ih razriješiti, što se danas i dogodilo i predložiti nove promjene - rekao je premijer Andrej Plenković u srijedu poslijepodne na konferenciji za medije.

- Za novog potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva predložit ću Branka Bačića, čovjeka koji je obnašao dužnost upravo ministra graditeljstva, on je jedan od mojih najbližih suradnika i čovjek s najvećim iskustvom za ovaj segment kad smo rekli da obnova mora biti prioritet. Ministrica Tramišak će zamijeniti Šime Erlić, dosadašnji državni tajnik, član predsjedništva HDZ-a, čovjek koji je dobro upoznat sa sustavom i uvjeren sam da će doprinijeti radu Vlade - rekao je Plenković.

- Želim zahvaliti ministrici Tramišak na doprinosu, isto tako zahvaljujem i ministru Paladini, koji je bio s nama 10-ak mjeseci, koji je također dao svoj doprinos ubrzanje obnove i s kojim sam se dogovorio u razgovoru proteklih tjedana da je najbolje da napusti Vladu, to je on sam htio. Ministrica Tramišak nije bila najsretnija, ja to razumijem, ali premijer ima pravo birati svoje suradnike - poručio je premijer.

Posebno bitno je, naglasio je, nakon ostvarenja dva strateška cilja, a to su ulazak u Schengen i eurozonu, staviti u fokus obnovu.

- To je jedini ozbiljan problem koji ja vidim kao predsjednik Vlade - dodao je.

Na pitanje o promjenama ministara, Plenković je rekao kako su Tramišak i Paladina radili svoj posao koliko su mogli.

- U trenutku kada procjenjujemo da su potrebna osvježenja, ljudi koji će doći na te odgovorne dužnosti, nastavit će na onome što su njihovi prethodnici radili - rekao je Plenković.

- Mogao sam dobiti bjanko podršku za 10. Svi su bili za. To sam i rekao u ponedjeljak - rekao je Plenković na pitanje je li dobio podršku Predsjedništva HDZ-a za smjenu ministrice Tramišak.

Na pitanje što je bilo s navodima da će Čagalj uči u Vladu, Plenković je rekao da su razgovarali s više ljudi, no da je njegov odabir ipak bio Branko Bačić.

