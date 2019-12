Plenković: 'Franjo Tuđman bio je najveći hrvatski suverenist!'

Uz branitelje te poginule i stradale u Domovinskom ratu, prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman najzaslužniji je za stvaranje Republike Hrvatske, poručio je u utorak na okruglom stolu u Vojnom učilištu povodom 20. godišnjice smrti prvog predsjednika, ministar branitelja i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević.

Iako predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije došla, Krstičević je poručio kako ona slijedi smjer prvog hrvatskog predsjednika vjerno braneći naše nacionalne interese i časno predstavljajući Hrvatsku u svijetu.

Zbog zasluga za slobodu hrvatskog naroda i samostalnost hrvatske države, naglasio je Krstičević, dr. Franjo Tuđman neupitno se ubraja među najveće velikane hrvatske i svjetske povijesti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Predsjednik Tuđman je u danima stvaranja države imao viziju i jasan smjer kamo idemo. Tu viziju je jasno pokazao i 28. svibnja 1991. na povijesnom postrojavanju Zbora narodne garde na stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj ulici kada je rekao: "Od kad je svijeta i vijeka, svaka država morala je imati svoju oružanu silu. Oružana sila je jedan od bitnih čimbenika za osiguranje suvereniteta, identiteta, opstojnosti države i naroda". Iz te vizije nastala je Hrvatska vojska - istaknuo je Krstičević dodavši kako je Hrvatska vojska tada u svojim počecima bila skromna, ali je uz vodstvo predsjednika Tuđmana izrasla u oružanu silu koja je obranila i oslobodila Hrvatsku.

- Prvi predsjednik itekako je poznavao svjetske prilike i međunarodne odnose i interese te je svojim pristupom i vodstvom osigurao Hrvatskoj vojsci Oluju, najčišću vojnu operaciju u povijesti ratovanja. Potvrdu tome dao je i američki ministar obrane Jim Mattis - rekao je naglasivši kako mu je Mattis 2017. rekao da se ta operacija proučava i u Americi te je pokazala što dobro predvođena, opremljena i istrenirana vojska, s odličnim političkim smjernicama može napraviti i preokrenuti tijek povijesti.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Predsjednik Tuđman nakon toga je svojim vojnim i političkim umijećem natjerao pobornike velikosrpske politike da sjednu za pregovarački stol i osigurao uvjete za okončanje rata, istodobno poštivajući sve međunarodne obveze - rekao je.

Podsjetio je i na mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja istaknuvši kako se radi o jedinoj u cijelosti uspješno dovršenoj misiji UN-a.

- Franjo Tuđman bio je najistaknutija figura novije hrvatske povijesti, ali i povjesničar po struci, koji nije samo pisao o povijesti već ju je i stvarao. Na nama je da nadahnuti njegovim primjerom nastavimo izrađivati našu Domovinu, da čuvamo naš hrvatski narod i stvaramo sve potrebne uvjete za prosperitet i napredak hrvatskog čovjeka - poručio je.

Naglasio je kako je Tuđman bio veliki državnoj, domoljub te vrhunski strateg.

- Jedan od primjera je izlazak HV-a na Dinaru u studenom 1994. Izlazak HV-a na Dinaru pomogao nam je da sve operacije koje smo odradili i da "Oluju" kao završni čin, možemo napraviti na onakav briljantan način i osloboditi Hrvatsku - poručio je.

Na pitanje novinara zašto 20 godina nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika nema sloge unutar HDZ-a te provodi li se njegova politika, Krstičević je poručio kako sloge i zajedništva ima.

- HDZ je najjača, najsnažnija stranka i vodi državu na najbolji mogući način. Činimo sve da situacija bude još bolja, kvalitetnija i to ćemo raditi i dalje - istaknuo je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Premijer i šef HDZ-a, Andrej Plenković, poručio je da svi, a osobito mladi ljudi, moraju znati da je sve što je bitno, referentno i strateški značajno za hrvatsku državu i hrvatski narod, sintetizirano u razdoblju od 1989. do 1999.

- To su bile jedinstvene, neponovljive o presudne godine za hrvatski narod. Ono što je posebno značajno je da je dr. Franjo Tuđman ostavio svima nama osjećaj pripadnosti i privrženosti ideji hrvatske države. Upravo Franjo Tuđman bio je najveći hrvatski suverenist, država koja nije imala niti pluralizma, nije bila samostalna niti je imala tržišnu ekonomiju, postala je međunarodno priznata zemlja, slobodna zemlja sa cjelovitim teritorijem, stanovništvom i vlašću - poručio je.

Naglasio je kako je dr. Tuđman bio u prilici prepoznati velike tektonske promjene na europskom kontinentu zahvaljujući svom velikom životnom iskustvu.

Dodao je i kako je Katolička crkva prepoznala povijesni trenutak za hrvatski narod, dala snažnu potporu u tim presudnim godinama, ali i utjecala na put Franje Tuđmana, kao i na stvaranje najveće i najsnažniji političke stranke.

- Predsjednik Tuđman imao je znanja kao zapovjednik i uz potporu svih vas, koji ste dali nemjerljiv doprinos u Domovinskom ratu, osloboditi hrvatska okupirana područja, izvesti operacije poput "Bljeska" i "Oluje" i to brzo, munjevito i dobro pripremljeno i na međunarodno-diplomatskoj razini - poručio je Plenković naglasivši kako je prvi predsjednik bio veliki čovjek i vizionar.

Podsjetio je kako je njegova Vlada 20 godina kasnije napravila simboličan korak i vratila Dan državnosti na 30. svibnja.

- Ne zato što si drugi datumi manje važne, svi su važni, ali taj datum je bio početak procesa od otprilike skoro dvije godine, gdje su se sve strateške i ključne institucionalni odluke donosile, koje su nam stvorile okvir i pravni temelj hrvatske države. Na svima nama je da njegujemo baštinu prvog predsjednika, da poštujemo simbole hrvatske države, da budemo svjesni povijesnih trenutaka koji su se zbili u tom prvom Tuđmanovom desetljeću za hrvatsku državu - istaknuo je.

Sin pokojnog predsjednika, Miroslav Tuđman, istaknuo je kako je predsjednik uspio jer je znao prepoznati nacionalne motive.

- Predsjednik Tuđman od povjesničara Tuđmana "naslijedio" je izvještajne procjene na temelju kojih je mogao predviđati buduće događaje i donositi svoje odluke. Znao je vrlo dobro procijeniti ključne nacionalne motive na kojima se može izboriti država i pobijediti u Domovinskom ratu. Uspio je jer je znao artikulirati i ostvariti nacionalne interese s kojima se narod poistovjetio, zato mu je narod vjerovao, a on je bezgrešno vjerovao u hrvatski narod. Sve je radio kako bi narod mogao sam odlučiti o svojoj budućnosti i zaštiti države - istaknuo je.

Na pitanje novinara da li bi njegov otac bio zadovoljan Hrvatskom danas, istaknuo je kako je nezahvalno govoriti što netko drugi misli ili bi mislio.

- Za ovakvu Hrvatsku smo mi zaslužni, a on je odgovoran i zaslužan za onaj period dok je imao odgovornost, dok je bio predsjednik Hrvatske. Što se tiče posljednjih 20 godina, očito smo imali političkih i gospodarskih padova i uspona zadnje vrijeme i to je nešto s čime se mi sami moramo suočiti. Mi smo imali period detuđmanizacije koja se pokazala da je naprosto bila na štetu ukupnog razvoja Hrvatske - istaknuo je.

Novinari su ga upitali i slaže li se sa svojim bratom da Andrej Plenković ne vodi Tuđmanovu politiku.

- Što moj brat misli, iskreno, ne znam, ali svatko ima slobodu mišljenja pa morate to pitati njega. Ovo što Plenković i ova Vlada vodi, to je jedna politika kojoj svatko od nas može naći zamjerke, ali nitko nije predložio bolju politiku. Treba poći od činjenice da je Plenković predsjednik HDZ-a, da se HDZ poziva na naslijeđe predsjednika Tuđmana. Međutim, ovdje govorimo o nečemu drugome, a to je da su načela na kojima je formiran HDZ i stvorena Hrvatska vrijednosti, a praktične odluke ovise o konkretnoj situaciji. Današnja situacija nije ista kao prije i ne može se mjeriti sa prijašnjim vremenima - rekao je.

Na pitanje koji kandidat za predsjednika države je najbolji, Miroslav Tuđman istaknuo je kako je to Kolinda Grabar-Kitarović.

- Posao predsjednice ili predsjednika Republike podrazumijeva određena znanja, umijeća, poznavanje situacije, a mislim da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jedini kandidat koji to ima. Svi ostali kandidati nemaju to iskustvo i znanje da bi mogli uspješno doći na tu poziciju i odraditi mandat - poručio je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osvrnuo se i na Miroslava Škoru.

- Nemam ništa protiv njega, mislim da je pristojna osoba, dobar pjevač, ali on se mora odlučiti da li se kandidira za predsjednika države ili da sređuje stvari u HDZ-u - istaknuo je.

Kakav je prvi hrvatski predsjednik bio, prisjetila se njegova savjetnica Vesna Škare Ožbolt.

- Pokazuje se da je u bitnim političkim stvarima bio potpuno u pravu. Bio je vrlo odlučna osoba, koja je uvijek znala što hoće, međutim kada je trebao donijeti odluku savjetovao se gotovo sa svima, bio je jako uključiv i volio je čuti sva mišljenja. Na državničkom planu apsolutno je svojom politikom, kombinacijom mirotvorstva i vojnih djelovanja, vratio Hrvatsku u njene granice, što je bila velika stvar budući da je Hrvatska 1990. bila goloruka, nije se mogla braniti. Sve krizne situacije je pokušao riješiti dogovorom i na miran način. Nije bio samo političar nego i povjesničar, nije bio samo državnik nego i mirotvorac - rekla je istaknuvši neke njegove dobre i loše strane.

- Često puta mi je znao reći da ne treba trošiti energiju na sukobe iz prošlosti jer je puno izazova pred nama u kojima treba biti jedinstven. Cijelo vrijeme svoje vladavine je balansirao između svih mogućih opcija, upravo stavljajući na prvo mjesto to jedinstvo. Ostvario je to da je Hrvatska danas dio europskih integracija, on to nije doživio, ali je gurao Hrvatsku apsolutno u tom smjeru odvajajući je od Balkana. Ono što je nekako loše ostalo u njegovom mandatu je možda njegova nebriga za njegovu sliku u javnosti, a privatizacija je nešto što mu se jako nalijepilo na leđa, a on jednostavno nije bio nekakav stručnjak za ekonomiju pa je poslušao modele koji su mu drugi sugerirali - istaknula je.

Načelnik Glavnog stožera HV-a general Mirko Šundov istaknuo je kako je predsjednik Tuđman posjedovao sve one vrline koje su bile nužne da bude dobar vrhovni zapovjednik i pravi državni.

- U smislu pravodobnog donošenja odluka, balansiranja u procesu donošenja tih odluka. Bio je vrlo odlučan kada je trebalo pokrenuti vojne operacije, ali i u njezinim provedbama. Treba istaknuti i njegov značaj i ulogu kao vrhovnog zapovjednika, koji je vrlo umješno znao procijeniti i angažirati ljude, procijenio je da na bojišnici treba malo više energije pa je dao imenovati mlađe zapovjednike koji su tu energičnost donijeli i tu je njegova uloga izuzetno značajna - istaknuo je dodavši kako je važno da mladi naraštaji na Vojnom učilištu uče kako i na koji način su se operacije planirale i vodile te kakav je državnik i vrhovni zapovjednik dr. Tuđman bio, posebno u Domovinskom ratu.