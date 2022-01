Predsjednik Vlade Andrej Plenković u posjeti je Zadarskoj županiji i otoku Pagu. Poručio je kako želi podržati sve aktivnosti koje se provode u infrastrukturnim projektima na Pagu, kao i sve druge projekte. Dodao je kako se Novalja stalno razvija te da, prema posljednjem popisu stanovništva, nije zabilježila pad stanovnika.

Komentirao je i aktualne političke teme. Što se tiče najave Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa da će pokrenuto postupak vezan uz stan Zvonimira Frke Petešića, inače predstojnika Ureda premijera, Plenković je poručio kako misli da "jedini breaking news koji bi trebao vrištati u eteru je to da je Povjerenstvo reklo da su gradonačelnika Zagreba Tomašević i dvoje njegovih zamjenika prekršili zakon".

- To je jedino što sam ja vidio u vezi Povjerenstva danas - istaknuo je.

Što se tiče izjava oporbe da Plenkovića priječi ego da zajedno surađuju oko demografske obnove, on je poručio kako je njihov posao da "nešto govore i da nešto kritiziraju", a da je postao javnosti da prati tko što radi. Istaknuo je da je oko demografske obnove odgovorio Ivanu Penavi te da nije točno da nisu spremni na suradnju.

Na pitanje je li omaška ako se ne provjerava je li na istoj adresi cijela obitelj, Plenković je rekao kako je to trivijalno pitanje.

- On je državni dužnosnik, ima pravo na stan dok je na toj dužnosti. Dolazi s mandata veleposlanika u Maroku u Hrvatsku 31. kolovoza 2017., a 1. rujna počinje raditi kao moj predstojnik. U tom trenutku on stječe pravo na stan, kao što ga imaju svi drugi dužnosnici. Ima ista prava kao i svi drugi. Točka - poručio je, a na druga pitanja o Frki Petešiću nije htio odgovarati, već je poručio kako su to zbog Novalje i cijele županije.