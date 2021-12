Premijer Andrej Plenković (51) danas je tijekom posjeta Varaždinu u razgovoru s novinarima svima preporučio da pogledaju Netflixov hit film 'Don't look up'.

- Sinoć sam gledao na Netflixu Don't Look Up, preporučujem svima. Nije ovo neki marketing, to je priča o informacijskom kaosu i bizarnim procjenama. Volio bih da smo nastavili s dinamikom cijepljenja s kojom smo krenuli - rekao je Plenković na pitanje o tome jesmo li danas trebali imati veću procijepljenost.

- Živimo u bitno drugačijem informacijskom vremenu nego što je bilo prije. Pogledajte ovaj film koji sam spomenuo i bit će vam jasnije. Cijela ova situacija s covid-potvrdama, dokazom da je vlada neintruzivna i da poštuje slobodu izbora. Nismo išli korak dalje, nismo uveli obavezno cijepljenje. Imate dio aktera koji love u mutnom, profiteri i paraziti - izjavio je.

Film je jedan u nizu onih koji su se dotakli moguće katastrofe i nestanka života na Zemlji.

Radnja prati Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) koja radi na Subaru teleskopu i otkriva nepoznati objekt blizu zemlje i doktora Randalla Mindy (Leonardo DiCaprio) koji je izračunao da će komet udariti u Zemlju za šest mjeseci te da će izazvati izumiranje. Njihova priča nije naišla na previše razumijevanja kod predsjednice SAD-a, a doktorovo izlaganje na jutarnjem talk showu izazvalo je izrugivanje na internetu.

Neki su primijetili da se scena na kojoj se komet sve više približava površini odigrava se u Zadarskom kanalu, između Zadra i Ugljana kada se na Pozdravu Suncu okupi mnoštvo da uživa u sunčevom zalasku.