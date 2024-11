Plenković glumi žrtvu ‘izdaje’ koju mu je priuštio Vili Beroš

Prvo se opravdavao da su “pojedinci to radili njima iza leđa”. A odmah zatim bunio se što su opisi tih djela izašli u javnost. Zar premijer Andrej Plenković ne bi htio doznati kako je funkcionirala zločinačka organizacija u koju je bio upleten i njegov ministar zdravstva? Kad mu već Vili Beroš to nije htio reći, kad mu to nisu rekle sigurnosne službe, kad mu to nisu rekli ljudi iz stranke ili ljudi iz zdravstvenog sustava pod udarom kriminala. Zašto onda ne bi o tome čitao u medijima, s članovima svoje vlade i svoje stranke, sa svojim biračima i drugim hrvatskim građanima? Pa da se svi zajedno informiramo, kad već Plenković tvrdi da nije bio informiran.

