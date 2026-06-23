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Plenković Hrvatima u Kanadi: 'Vratite se u domovinu, svaki povratak nam je važan'

Piše HINA,
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Plenković Hrvatima u Kanadi: 'Vratite se u domovinu, svaki povratak nam je važan'
Foto: Laia Ros/REUTERS

Za gospodarski uspjeh Hrvatske je "posebno" važna hrvatska dijaspora, dodao je premijer u Hrvatskom sportskom i društvenom centru u Hamiltonu

Hrvatska cijeni doprinos dijaspore koja je joj je financijski pomagala u Domovinskom ratu, poručio je premijer Andrej Plenković predstavnicima hrvatske zajednice u kanadskom Hamiltonu kasno u ponedjeljak. "Vi... ste u vremenima Domovinskog rata pomagali Hrvatskoj i financijski participirali de facto u oslobodilačkom Domovinskom ratu koji je temelj suvremene Hrvatske. Mi to uistinu cijenimo i nastojimo njegovati te odnose maksimalno koliko možemo", kazao je Plenković.

Za gospodarski uspjeh Hrvatske je "posebno" važna hrvatska dijaspora, dodao je premijer u Hrvatskom sportskom i društvenom centru u Hamiltonu.

Premijer, koji je u prvom službenom posjetu hrvatskog premijera Kanadi, rekao je da hrvatska vlada provodi načelo predsjednika Franje Tuđmana o jedinstvu domovinske i iseljene Hrvatske.

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Naglasio je da se ne radi o retoričkoj figuri, već o operativnom cilju vlade, dodajući da su proračunska sredstva za Hrvate izvan domovine dosegnula preko 200 milijuna eura.

"To samo govori koliko nam je stalo do Hrvata izvan Hrvatske, ali i o tome da je Hrvatska danas gospodarski snažna i politički stabilna", kazao je Plenković.

'Svaki povratak nam je značajan'

Premijer se ranije u ponedjeljak sastao s kanadskim kolegom Markom Carneyjem te je za odnose između dviju zemalja rekao da su danas "na najvišoj razini".

Nakon što je robna razmjena između dviju zemalja prošle godine iznosila 430 milijuna dolara, što je 150-postotno povećanje u usporedbi s 2024., zemlje su izrazile zajednički interes za energetsku suradnju, razmjenu tehnološkog znanja i projekte otpornosti, priopćila je vlada.

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Najavivši gospodarski forum u utorak s hrvatskim gospodarstvenicima koji su ovih dana došli u Kanadu, Plenković je pozvao Hrvate u Kanade da se vrate u domovinu koja je u razvojnoj fazi te postupno sustiže zemlje u Europskoj uniji koje su "puno razvijenije od nas".

Istaknuo je da je Hrvatska pripremila posebne programe za iseljene Hrvate u pogledu učenja hrvatskog jezika, zapošljavanja i poreznih olakšica.

"Svi vi koji se kanite vratiti u Hrvatsku ste dobrodošli. Nije realno da ti brojevi budu ne znam kako veliki, ali svaki povratak nam je značajan jer on pridonosi demografskoj revitalizaciji zemlje. To je strateško, ključno pitanje hrvatskog naroda i želim da i vi u tome pomognete", poručio je Plenković.

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