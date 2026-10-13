Plenković: Hrvatski BDP prvi će put premašiti 100 milijardi eura

Podnoseći izvješće o stanju nacije u Saboru, predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je u utorak da će hrvatski BDP ove godine prvi put premašiti 100 milijardi eura, dodavši kako je Hrvatska u razdoblju od 2025. do 2027. među četiri najbrže rastuća gospodarstva Europske unije.

"Očekujemo da će gospodarski rast ove godine iznositi oko 2,4 posto. Hrvatski BDP time će prvi put premašiti 100 milijardi eura", rekao je Plenković.

Naglasio je kako će nominalno biti više nego dvostruko veći nego prije deset godina, kada je iznosio 47 milijardi eura.

"Prema procjenama Europske komisije, Hrvatska je u razdoblju od 2025. do 2027. među četiri najbrže rastuća gospodarstva Unije", naveo je.

Premijer je istaknuo kako približavanje prosječnom životnom standardu Europske unije stvara bolje uvjete za ostanak mladih u Hrvatskoj, rješavanje stambenog pitanja i zasnivanje obitelji, ali i za povratak naših iseljenika.

Dodao je kako je u pet godina smanjen omjer javnog duga i BDP-a za gotovo 30 postotnih bodova, uz očekivanje da će javni dug iznositi oko 55,5 posto BDP-a.