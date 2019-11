Plenković i Orban u Osijeku su otvorili mađarski učenički dom

U Osijeku su se, na otvaranju doma za učenike u prosvjetno-kulturnom centru Mađara, sastali mađarski premijer Viktor Orban i hrvatski premijer Andrej Plenković. Projekt vrijedan 9,9 milijuna kuna, kojega je financirala hrvatska država, ali uz pomoć mađarske vlade, vrijedan je pokazatelj dobre suradnje između dvaju susjednih država koje, obje na svom području, njeguju i poštivaju manjine drugih.

Orban, koji ne dolazi često u Slavoniju i Baranju iako tu ima ogranak svoje stranke, iskoristio je priliku i u Hrvatsku došao dan ranije. U srijedu navečer posjetio je NK Osijek te ga je predsjednik kluba izvjestio o početku izgradnje novog, velikog stadiona koji je uvelike financiran sredstvima mađarskog ulagača.

Orban je prenoćio u Hotelu Osijek gdje je doručkovao – burek, na svoj vlastiti zahtijev, a što je i podijelio na svom facabook profilu. Velik broj pripadnika mađarske manjine dočekao ga je u i Bilju, gdje je otišao u posjet stranačkom ogranku, a potom došao na otvaranje učeničkog doma. Za razliku od 'sterilnog' i ispraznog govora Andreja Plenkovića koji je samo naglasio odličnu suradnju između dvaju država, Orbanov je govor bio temperamentan, dominantan i pun poruka.

- Vaš premijer i ja se dobro poznajemo; i Hrvati dobro poznaju Mađare. I jedan i drugi narod vrlo je ponosan. Najsrdačnije se zahvaljujem premijeru Plenkoviću na ovoj zgradi i svemu što činite za Mađare u vašoj zemlji. Gledajući razvijenost ove naše regije; prije 80, 90 pa i 100 godina Slavonija i baranjska županija u Mađarskoj bili su najbogatiji krajevi naših država. Ljudi su nam zavidjeli na tome, ne samo zbog kulture nego i životnog standarda. Naprosto ne vjerujem, ako smo nešto već jednom u povijesti uspjeli postići, da to ne možemo ponoviti. Vjerujem da će se još jednom dogoditi da ljudi zavide Slavoniji i baranjskoj županiji u Mađarskoj. Svi znamo da situacija danas nije takva i pitanje je zašto je to tako. Ljudi ovdje imaju osjećaj da žive na rubnim dijelovima zemlje, a one zajednice koje misle da žive na rubu nečega nikada neće biti uspješne. Uspješan može biti samo onaj čovjek koji je uvjeren kako je mjesto u kojemu živi središte svijeta. Iz toga jasno proizlazi naša zadaća. Moramo povezati naše države. Ako ostanemo na rubu, izolirani, mi smo predodređeni na neuspijeh. Ukoliko Hrvatska napokon uđe u šengensku zonu, što mi u cjelosti podržavamo, uklonit će se i posljednja zapreka, otvorit će se putevi, omogućit će se slobodan protok kulture, sporta, gospodarstva. I kada se to dogodi južni kraj u Mađarskoj i sjeverni dio Hrvatske ponovo će postati središte svijeta. Vjerojatno neki od vas misle da sam ja čovjek fantasta, i to je istina. Ako netko nema velikiih planova, ništa se neće dogoditi. Ukoliko Hrvatska u narednih 10 godina bude imala ovako opredijeljenu vladu, ponovo ćemo se vratiti ovdje sa Andrejom i provjeriti da li je istina ono što smo obećali. Ovo će za 10 godina biti posve drugačiji svijet, rekao je odlučni Orban i dodao poruku za mlade.

- Danas je moda odlaziti. To nije samo problem Hrvata već i Mađara. Razumijem ja to. Čovjek kada je mlad misli da je njegov cijeli svijet. I doista nije problem što odlaze, što akumuliraju znanje, ali dragi mladi, Hrvati i Mađari, vi ćete se vratiti. Shvatit ćete da je najvažnije u životu imati domovinu, kamo se možete vratiti, gdje vas čekaju i gdje niste stranci. A takvu zemlju imate samo jednu. Možete ići učiti, obje vlade rade na tome da se ovdje stvori mjesto na koje se isplati vratiti. Taj proces je u Mađarskoj već začet, a što je začeto u Mađarskoj, dogoditi će se i u Hrvatskoj. Krenite na put, idite, učite, vratite se i učinite velikim Osijek, Baranju, Slavoniju i Mađarsku, završio je Orban.

Potom su dva premijera svečano presjekli vrpcu novog učeničkog doma. Inače, u prosvjetno-kulturnom centru Mađara u Osijeku mogu se upisati i djeca mađarske manjine ali i djeca hrvatske nacionalnosti. Imaju dječji vrtić, osnovnu školu i srednju školu. Uvijeti školovanja u njihovoj ustanovi iznimno su visoki jer mađarska vlada velikodušno financira sve njihove aktivnosti. U Hrvatskoj prema službenim podacima živi nešto više od 14 tisuća Mađara, a u Mađarskoj živi oko 26 tisuća Hrvata.