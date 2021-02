Premijer Andrej Plenković, njegovi ministri i Stožer civilne zaštite sjede na luksuznim stolicama koje u maloprodaji vrijede oko tri tisuće eura. Po stolici. A ima ih pedeset.

O čemu se radi? Krajem 2019. godine predstavljeno je novo ruho Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK), preuređene za prigodu hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. Svečanosti otvaranja prisustvovala je krema hrvatske politike, diplomatskog zbora i Crkve, s premijerom Andrejem Plenkovićem na čelu. Tom prigodom šef Vlade je zadovoljno obznanio dovršenje ovog 'velikog projekta za hrvatsku kulturu i znanost'. Koliko je koštao projekt? 95 milijuna kuna. Radovi su inicijalno procijenjeni na 62 milijuna, ali u međuvremenu su pomaknuti rokovi i cijena uređivanja narasla je za još 33 milijuna.

Uskoro je, zahvaljujući pandemiji koronavirusa, i ostatak Hrvatske mogao uživati u pogledu na preuređenu NSK, posebno na glavnu dvoranu u kojoj će se narednih mjeseci održavati sjednice Vlade i presice Stožera. Tu ste, ako ste malo pažljivije gledali, mogli primijetiti stolice na kojima su sjedili i još uvijek sjede uvaženi članovi Vlade i Stožera.

Radi se o Eames Aluminium Management stolicama. Dizajnirane su davne 1958. godine, a slove za remek djelo dizajna i proizvodnje. Kako nam kažu upućeni, radi se o vjerojatno najboljim stolicama na svijetu, a prava na njihovu proizvodnju otkupila je švicarska tvrtka Vitra. NSK je prilikom uređivanja naručila sveukupno pedeset ovakvih stolica, i to s kožnom presvlakom.

Cijena modela EA 117, kakav je nabavljen za NSK, s kožnom presvlakom, na službenim stranicama Vitre, iznosi 3.140 eura, zajedno s troškovima poreza i dostave.

Iz NSK su nam potvrdili da su naručili pedeset komada ovih stolica za potrebe predsjedanja Vijećem Europske unije. Potvrdili su da je proizvođač stolica tvrtka Vitra te da se radi o modelu EA 117. Međutim, tvrde da su ih naručili za samo 8730 kuna po stolici, i to preko zagrebačke tvrtke Themelia.

Ugovor vrijedan 1.081 milijun kuna bez PDV-a između NSK i Themelije sklopljen je 14. studenog 2019. godine, a osim ovih stolica, obuhvaćao je i fotelje, taburee, visoke stolice, stolove i stoliće.

Zanimljivo, uvidom u troškovnik i tehničke specifikacije čini se da su namjeravali nabaviti točno ovaj model stolica. Detaljno su navedeni uvjeti nabave, od milimetarski precizno navedene debljine i težine kože, postojanosti na svjetlost i trljanje, preko dimenzija kotača do milimetarski određene visine, širine i dubine. Od zadanih parametara dopušteno je bilo odstupanje od 2 posto. Osim toga, u troškovniku je istaknuta fotografija ovog modela stolice, Eames Aluminium Management. Postoji i jeftinija verzija modela, s platnenom presvlakom, ali čini se kako on nije bio interesantan. Nabava, napomenimo i to, nije financirana iz fondova Europske unije.

Na natječaj su se javila dva ponuditelja, od kojih je izabrana Themelia koja je dala najpovoljniju ponudu. Zanimalo nas je zbog čega iz NSK navode cijenu stolca od 8730 kuna dok Vitra ističe trostruko veću svotu. Zar je tolika razlika u maloprodajnoj i veleprodajnoj cijeni?

Posjetili smo Themelijinu Facebook stranicu i pronašli fotografiju na kojoj se nalazi Eamesov model stolice. Na upit potencijalnog kupca, iz Themelije su kazali kako je njena maloprodajna cijena 20.068 kuna.

Javili smo se Themeliji i zamolili ih da nam pojasne razliku u cijeni koju su ponudili NSK, ali pozvali su se na članak ugovora koji propisuje zaštitu tajnosti podataka.

Ipak, potvrdili su nam da se radi o originalnim Vitra proizvodima.

U originalnost smo se uvjerili i sami odlaskom na presicu Stožera, gdje smo vidjeli da kožne stolice imaju etikete na kojima je istaknuto da se radi o Vitrinom autoriziranom originalu.