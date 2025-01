Plenković ipak popustio DP-u, odlazi uprava Hrvatskih šuma: 'Nije mogao riskirati ovu stvar'

Imamo ideju tko će biti novi ministar poljoprivrede i znat će se do petka. Što se tiče Hrvatskih šuma, imamo po koalicijskom sporazumu prava na mjesta u upravama. Nije Domovinski pokret ušao u Vladu da bi statirao, nego mijenjao Hrvatsku nabolje. Ako imamo Ministarstvo poljoprivrede, po logici nam pripadaju i Hrvatske šume. Izjavio je to Stipe Mlinarić Ćipe, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta. Ali to nije baš lagano išlo.

Tek kasno popodne je premijer Plenković ipak pristao na ostavke HDZ-ovih članova uprave u Hrvatskim šumama, potvrđeno je za 24sata i iz HDZ-a i Domovinskog pokreta. Osim toga, dogovoreno je da Domovinski pokret dobije još 15-ak članova uprava tvrtki, razvojnih agencija, voditelja distribucijskih područja u HEP-u...Ali oko Hrvatskih šuma se lomila koalicija.

U upravi su tri HDZ-ovca: Nediljko Dujić, Ante Sabljić i Igor Fazekaš. Svi su dobili novi četverogodišnji mandat krajem 2022. godine i to nakon provedenog javnog natječaja. Još je stvar dogovora hoće li HDZ zadržati jednog člana uprave, ali ono što je sigurno da će Dujić morati otići.

- Domovinski pokret je na tome inzistirao pod cijenu koalicije. Plenković nije lagano na to pristao, ali nije sada mogao riskirati parlamentarne izbore i raspad koalicije. Idu lokalni izbori, a Hrvatske šume su izuzetno važne Domovinskom pokretu da mogu pokazati da će tamo raščistiti stvari, a i važne su za njihovu bazu u Vukovarsko-srijemskoj županiji - kaže nam jedan upućeni HDZ-ovac.

I sugovornik iz Domovinskog pokreta nam je potvrdio informaciju i da sigurno odlazi predsjednik uprave, te da DP dobiva Hrvatske šume jer upravlja resorom poljoprivrede.

- Mogu imati nešto, ali ne mogu imati sve članove uprave - poručio je.

To znači da bi Dujić i druga dva člana ili samo jedan trebali uskoro podnijeti ostavke, izabrao bi se vršitelj dužnosti, a onda proveo novi natječaj. Iako je po ovom prilično jasno da će na njemu biti izabran netko iz DP-a ili njima bliski ljudi, kao što su i na prošlom izabrani svi iz HDZ-a.

Na sastanak koalicijskih partnera danas u podne došao je i sad već bivši ministar Josip Dabro, ali nije bio rječit. Kako je to nakon sastanka opisao HDZ-ovac Ante Sanader: “Pištolj je stara vijest”. I HDZ i Domovinski pokret trude se u javnosti ostaviti dojam da je koalicija stabilna i neupitna, ali ispod površine je trajala prava bitka za članove uprava, od kojih je koalicija ovisila o Hrvatskim šumama. S druge strane, uprava Hrvatskih šuma, koju vodi HDZ-ovac Nediljko Dujić, opovrgnula je bilo kakve sumnje na kriminal, za koji ih proziva Dabro. Još prijepodne su nam HDZ-ovci rekli da Plenković neće popustiti i da je na sastanku u Vladi u ponedjeljak zauzeo taj čvrsti stav.

- Dujić je i na sastanku u Vladi objasnio da su oni uspjeli prodati dvije trećine drvne mase uništene u vjetrolomu u Slavoniji. Priča je obratna od one koju plasira Dabro jer Dujić nije htio popustiti pod pritiskom i prodavati sirovinu određenim tvrtkama. Dabro je izgubio i vjerodostojnost kad je odmah nakon afere rekao tri velike neistine. Lagao je o prijetnjama, o policijskoj zaštiti, ali i o tome da je on prijavio nepravilnosti u Hrvatskim šumama. To je učinila uprava. Uglavnom, šef (premijer Andrej Plenković, op. a.) im nije želio popustiti i zbog svega prepustiti Hrvatske šume - rekao nam jedan visokopozicionirani HDZ-ovac što se događalo u ponedjeljak na zatvorenom sastanku.

S druge strane, predsjedništvo DP-a donijelo je odluku da inzistiraju na provedbi koalicijskog sporazuma. To su potvrdili i ovaj tjedan nakon ostavke. Kako smo objavili, smatraju da ih čitavo vrijeme Plenković zavlači i prošli su mjeseci da nisu, osim ministara i državnih tajnika, imenovani novi kadrovi. I objavu snimke pucanja ne smatraju slučajnom, i to baš kad su to rekli Plenkoviću.

- To je dno. Neka puštaju samo i dalje što imaju. To pušta polusvijet koji smo odsjekli u kolovozu - rekao je Mlinarić Ćipe očito aludirajući na struju bivšeg drugog čovjeka stranke Marija Radića, koja je izgubila unutarstranačke izbore.

Nakon koalicijskog sastanka, DP-ovci nisu davali izjave, nego je pred novinare izašao Ante Sanader, politički tajnik HDZ-a i predsjednik kluba zastupnika. Na sastanku se nije direktno raspravljalo o pozicijama u državnim tvrtkama.

- Svima je u interesu, i za to smo dobili čvrsto uvjerenje, da koalicija opstane. Idući tjedan ćemo znati tko je novi ministar. Premijer Plenković je u Davosu, a gospodin Penava je bio zauzet pa je tu bio cijeli klub stranke - rekao je Sanader.

Kad su u pitanju detalji snimke Josipa Dabre, kaže, nisu o tome razgovarali jer se već sve zna iz medija.

- Nije bilo razgovora danas o koaliciji, gospodin Penava je jučer razgovarao s premijerom. Svi smo suglasni da je koalicija čvrsta, da opstaje i idemo dalje - rekao je Sanader.

Ali Dabri i Domovinskom pokretu uzvratili su iz Hrvatskih šuma. Podsjetimo, jučer smo objavili koje je glavne tri zamjerke našao Dabro kao ministar vezano za vjetrolom u srpnju 2023. godine u Slavoniji. Smatra da je uprava odgovorna jer je ugovorila skuplje vanjske suradnike nakon što je raskinula stare ugovore. Zatim da nisu dovoljno dobro zaštitili građu. I što je najvažnije, na licitacijama su obvezni spuštati cijenu nakon dva puta, a oni su čekali i sedam krugova što je uzrokovalo propadanje drvene građe i štetu od 150 milijuna eura. S druge strane, za određena pogodovanja uprava je prijavila nižerangirane djelatnike Uskoku zbog potencijalnih malverzacija.

Hrvatske šume na čelu s Dujićem objavile su kako “izražavaju žaljenje što bivši ministar Josip Dabro ‘revolverašku aferu’ preusmjerava na njih izmišljajući nepostojeće štete”.

- Hrvatskim šumama gospodari se odgovorno, propisno i prema pravilima struke, a to dokazuju brojni međunarodni certifikati. Nakon golemog truda uloženog u sanaciju šuma u užasno teškim uvjetima rada, sve u Hrvatskim šumama izrazito pogađaju medijski izvještaji o navodnom kriminalu, izrečeni bez ijednog konkretnog dokaza - priopćila je uprava.

’Nije bilo dodatne revizije’

Zatim su nabrojili da je u vjetrolomu na području uprave podružnice Vinkovci nastala šteta od 2,8 milijuna kubičnih metara, od čega je 2,1 milijun kubika hrast lužnjak. Ističu da je i Vlada zatim zabranila sječu novih stabala na drugim područjima i sve je usmjereno na sanaciju štete. Sanirano je, kažu, 1,9 milijuna kubičnih metara i proizvedeno 1,54 milijuna kubika drvnih asortimenata. Do kraja prošle godine prodali su drvene mase u vrijednosti većoj od 156 milijuna eura. Ističu da je najvredniji dio izvučen iz šume u nikad težim uvjetima.

- Dabro priča o nekoj reviziji, ali jedina koja je bila je ona za 2021. i 2022. godinu, koju je provela Državna revizija i koja je javno objavljena te je prenesena i u vašemu mediju. Sve preporuke iz nje su poslušane i provode se. Najvrednija sirovina, trupci, izvučeni su iz vjetroloma i prodani na licitacijama. Ali nisu prodavani onima koji nisu redovno plaćali, čime su neki pogođeni. Ali uprava nije htjela popustiti pritiscima. Dabro okreće pilu naopako - kaže nam pak i drugi HDZ-ovac vezan za Hrvatske šume i njihovu upravu.

Uskok provodi izvide pa će oni pokazati tko je od dvije duboko suprotstavljene struje unutar vladajuće koalicije na kraju u pravu. 