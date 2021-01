Plenkovi\u0107, koji se netom prije po\u010detka snimanja razgovora vratio s obilaska stradalih podru\u010dja, rekao je kako je njegov dojam u odnosu na pro\u0161li tjedan da su razmjeri \u0161teta puno ve\u0107i nego \u0161to se na po\u010detku \u010dinilo.

- Sad imam jedan osje\u0107aj razmjera tih \u0161teta koje su puno ve\u0107e - rekao je.

Istaknuo je da su nakon potresa od 6,2 stupnja po Richteru proglasili Dan \u017ealosti, u zadnja 24 sata financijske godine prije zaklju\u010davanja riznice prona\u0161li 120 milijuna kuna interventnih mjera za \u017eupaniju, te poslali sve postrojbe na teren. Zahvalio je i svim gra\u0111anima koji su neposredno, vlastitom inicijativom, kroz nevladine udruge, na bilo koji na\u010din dali potporu.

- Vidjeli smo jednu veliku solidarnost hrvatskoga naroda i puni anga\u017eman svih slu\u017ebi. Ja sam to rekao danas i ponovit \u0107u,\u00a0ne mo\u017eemo o\u010dekivati da na tako velikom podru\u010dju par sati ili par dana nakon potresa sve izgleda kao apoteka. To jednostavno nije realno, ne samo kod nas, nego bilo gdje. I tu \u010dinjenicu moramo razumjeti - poru\u010dio je Plenkovi\u0107.

'Medved u Banovini ima veliki autoritet'

Istaknuo je da je potpredsjednik Vlade Tomo Medved, koji je na \u010delu Sto\u017eera civilne za\u0161tite zadu\u017eenog za uklanjanje posljedica razornog potresa, u Domovinskom ratu bio na Banovini te da ima veliki autoritet i jako dobar odnos sa svim akterima na podru\u010dju Sisa\u010dko-moslava\u010dke \u017eupanije. Plenkovi\u0107 je rekao da je obi\u0161ao vi\u0161e logisti\u010dkih centara te da ondje ima toliko koli\u010dina vode, hrane i higijenskih potrep\u0161tina da je potrebno tjedan dana i ogroman broj ljudi samo da se sortira sve \u0161to je do\u0161lo.

- Ovakav izraz srca i solidarnosti nemogu\u0107e je zaustaviti niti ga treba zaustaviti -\u00a0rekao je Plenkovi\u0107.

Istaknuo je kako su u jednom od logisti\u010dkih centara koje je posjetio i volonteri iz Slavonije.

- Pa i oni su volonteri. Dolaze s istom namjerom. Zato mi je zasmetao taj jedan, mo\u017eemo slobodno re\u0107i, vrlo neuobi\u010dajen trend, a po meni u cijelosti neopravdan, nekakvog kreiranja nepovjerenja u javnom prostoru. Prema kome? Prema dr\u017eavi? Dr\u017eava \u0107e ostati -\u00a0poru\u010dio je.

Upitan je i o svojoj izjavi o poku\u0161ajima demontiranja dr\u017eave.

- Ja zaista nakon ovog iskustva imam toliko istan\u010dane radare i filtere da mi je u tri sekunde jasno tko ima kakvu agendu i tko mi spina nekakav projekt ili nekakav dojam za koji se \u017eeli ostaviti dojam da ne\u0161to nije u redu -\u00a0rekao je Plenkovi\u0107, dodav\u0161i da na ljudima iz Crvenog kri\u017ea, HGSS-a, policije... vidi nezadovoljstvo jer u javnom prostoru postoji dojam da ne\u0161to ne rade dobro.

- Ma tko je taj\u00a0koji \u0107e re\u0107i iz komfora svog naslonja\u010da da ne\u0161to nije dobro? Temeljem \u010dega? Temeljem kojih, \u010dijih podataka? Tko kasni i gdje kasni? Dajte mi jedan dokaz. Nek' \u010ditaju zakon, nek' vide na\u010delo postupnosti, kad se i kako progla\u0161ava katastrofa, koliko je ljudi bilo na terenu, koliko pomo\u0107i je dato. Nego se tra\u017ei namjerno, eventualno nekoga negdje, u nekom mo\u017eda malo zaba\u010denijem dijelu Banovine, do koga eventualno jo\u0161 netko nije do\u0161ao. Ili se pusti nekakva poluinformacija, rekao je Plenkovi\u0107, dodav\u0161i da se tome protivi zbog digniteta dr\u017eave i institucija, koje, kako je istaknuo, imaju svoju trajnost.

- Moramo po\u0161tovati institucije, poru\u010dio je.

'Novac smo dali \u017eupaniji'

Naglasio je da je Dr\u017eavna riznica do utorka popodne ve\u0107 imala upla\u0107enih 60 milijuna kuna, a Crveni kri\u017e skoro je do\u0161ao do 35, 36 milijuna.

- Zna\u010di, dio ljudi ima povjerenja. I zato gajimo povjerenje u dr\u017eavu, nemojmo je ru\u0161iti. Ovo je na\u0161a dr\u017eava, to su na\u0161e institucije, ti ljudi tamo rade s ciljem da pomognu kome - svojim sugra\u0111anima, rekao je Plenkovi\u0107.

- Sto posto sam u pravu. Nije to nikakvo netrpljenje kritike, to je analiti\u010dko pra\u0107enje o \u010demu se radi, dodao je.

Kada, kako i kome \u0107e novac biti distribuiran, navodi da ima vi\u0161e rashoda.

- Mi smo interventno dali novac \u017eupaniji da podijeli gradovima i op\u0107inama. Vodimo ra\u010duna,\u00a0Sisa\u010dko-moslava\u010dka \u017eupanija je svojevrsna sinteza te\u0161kog socijalisti\u010dkog naslje\u0111a, svih problema hrvatske ekonomske tranzicije, demografske devastacije, te\u0161kih posljedica ratne agresije nakon Domovinskog rata, poplava i potresa, dakle nema \u0161to se tu nije dogodilo - rekao je.

Sve je to, dodaje, u zadnjih 30 godina sinteza puta prema boljem. Moramo ka\u017ee, to osmisliti na na\u010din da to bude jedan ozbiljniji poku\u0161aj revitalizacije i gospodarstva i dru\u0161tva i uop\u0107e recimo to tako, ekonomskog preusmjeravanja.

Ljudi ne \u017eele napustiti svoje ognji\u0161te

- U toj \u017eupaniji je recimo jako dobro krenula gaming industrija, dakle oni su prona\u0161li jednu ni\u0161u, bilo da je to Sisak, bilo da je to Novska u kojoj su sjajni, u kojoj su kompetitivni i gdje su na europskoj i globalnoj razini na\u0161li jedan vid koji do tada nije postojao. I to je jedan primjer \u0161to nam je bitno i za Europsku uniju i nacionalni program oporavka i otpornosti kao ona tran\u0161a koju zovemo digitalna transformacija. To je vrlo va\u017eno -\u00a0navodi.

\u0160to se ti\u010de sredstava, mi \u0107emo ih, ka\u017ee, koristiti \u0161to za obnovu, \u0161to za kupnju bitnih aspekata, bilo da su to kamp ku\u0107ice, mobilne ku\u0107ice, kontejneri - dakle postoji niz konkretnih potreba ljudima.

- I to je dobro rekao potpredsjednik Milo\u0161evi\u0107 koji poznaje i mentalitet ljudi dolje, da\u00a0oni unato\u010d tome \u0161to su im ku\u0107e razru\u0161ene ne\u0107e htjeti prihvatiti alternativni smje\u0161taj. Bilo je ponuda hotelskih ku\u0107a, bilo je puno opcija. Jedan dio ljudi ne napu\u0161ta svoje ognji\u0161te, svoje ste\u010devine, stoku koja tamo postoji u ruralnim krajevima. Ljudi jednostavno ne \u017eele. I zato moramo osigurati alternativni smje\u0161taj koji nije u nesigurnoj ku\u0107i od potresa, nego je blizu ku\u0107e, a ima se suhi krov nad glavom - rekao je.

Kojom brzinom mo\u017eemo o\u010dekivati da \u0107e kontejneri dolaziti?

- Dakle, u Hrvatskoj navodno postoje tri kompanije koje proizvode kontejnere, oni su izvorno prazni, zna\u010di u njima treba napraviti sanitarni \u010dvor, jednu malu kuhinjicu, grijanje, pripremiti ih za krevete... Te kompanije, koliko sam razumio ministra \u0106ori\u0107a, u mjesec dana mogu proizvesti ne\u0161to vi\u0161e od 300 tih kontejnera. U ovom trenutku nam treba oko 1000. Puno je tih malih sredina. Ja sam bio u Majskim Poljanama i nisam vidio ni jedan objekt u kojem se mo\u017ee ostati. A pro\u0161li smo cestom, uz nju su sve ku\u0107e. Postoji druga opcija s kamp ku\u0107icama. Mi sada gledamo od koga mo\u017eemo u kratkom roku nabaviti tu vrstu alternativnog smje\u0161taja i isporu\u010diti ga na lice mjesta - kazao je.

Obnova nakon Domovinskog rata

Ho\u0107e li inzistirati da se ra\u0161\u010disti do kraja jesu li postavljane armature i beton u obnovi kako treba, isti\u010de da je apsolutno za to da se to ispita.

- To sad pitanje DORH-a, policije. Tko god treba od nadle\u017enih tijela neka se time bavi, nama je bitno da se utvrdi istina. Ja \u0107u podsjetiti hrvatsku javnost, sad je pro\u0161lo puno godina pa smo mo\u017eda zaboravili. Hrvatska je u poslijeratnoj obnovi sagradila 156.000 stambenih objekata. Neke su bile nove, a neke su bile popravljanje o\u0161te\u0107enih ku\u0107a, dakle za svaku od tih obnova, postoji neki projekt, izvo\u0111a\u010d, nadzor, dokumentacija mora postojati i ako postoji konkretna ku\u0107a u dokumentima \u0107e se vidjeti \u0161to se napravilo. Tko je od nas znao da je ta situacija, da nije bilo potresa, ne bi ni vi, ni ja to znali sad -\u00a0dodaje premijer.

Gra\u0111ani \u0107e se cijepiti prije svibnja

Prokomentirao je i situaciju s koronom te ustvrdio kako je o\u010dit pad novooboljelih u zadnje vrijeme, ali i da treba biti oprezan jer vidimo \u0161to se doga\u0111a u svijetu.

Dodao je i da ima vi\u0161e ljudi koji se \u017eele cijepiti nego \u0161to trenuta\u010dno imamo cjepiva, a ustvrdio je i kako \u0107emo do o\u017eujka imati oko 300 tisu\u0107a doza. Rekao je i kako \u0107e gra\u0111ani do\u0107i na red za cijepljenje prije svibnja.

- Nas je \u0161estero iz Vlade preboljelo koronu. Nije to laka bolest,\u00a0jo\u0161 vu\u010dem taj ka\u0161alj. \u010covjek se nalazi izlo\u017een jednom vrlo neugodnom virusu. Onaj tko ima krhko zdravlje, mora biti vrlo oprezan. Nakon \u0161to su se \u010dlanovi Sto\u017eera cijepili, mislim da je to jako dobro. Ja sam apsolutno za cijepljenje - zaklju\u010dio je.