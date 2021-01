- Dobro je da se strukturira cijela organizacija aktivnosti nakon potresa. Mislim da smo sa osnivanjem Sto\u017eera dali dodatni doprinos - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

- Sam Zakon o sustavu civilne za\u0161tite govori o na\u010delu postupnosti. Jedva sam dobio isti dan gradona\u010delnika Dumbovi\u0107a na dan potresa. Bili smo tu unutar sat vremena. Mi, pa ni nitko drugi tada, nije mogao ste\u0107i uvid u \u0161tetu. Nema aktera u sustavu za\u0161tite koji nije bio na licu mjesta i radio svoj posao - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

- Mi smo unutar 24 sata zadnjeg dana prora\u010dunske godine dali 120 milijuna kuna interventne pomo\u0107i - rekao je.\u00a0

Rekao je da, obzirom da postoji sto\u017eer za upravljanjem koronakrizom, morao je biti jo\u0161 jedan koji \u0107e se baviti prirodnom katastrofom kao \u0161to je potres.\u00a0

- Ja otklanjam doslovno poku\u0161aje, to su ozbiljni poku\u0161aji, demontiranja dr\u017eave. Dr\u017eava je pokazala snagu i da pomogne svakom gra\u0111aninu i da pomogne gospodarstvu u mjeri koja do sad, van ratnih okolnosti, nismo vidjeli - poru\u010dio je Plenkovi\u0107 i rekao kako je ovo drugi ogroman potres u samo devet mjeseci.\u00a0

- Velika je razlika u \u0161teti u Zagrebu i u ovome \u0161to smo vidjeli ovdje - rekao je.\u00a0

- Ja cijenim doprinos svakog gra\u0111ana koji je do\u0161ao pomo\u0107i. Cilj aktivnosti sada je da se to sve strukturira, kanalizira i hijerarhizira i da pomo\u0107 do\u0111e svakome kome je potrebna. Treba objektivno sagledati, \u010duli ste koliko je svaki od ministara izvijestio \u0161to je napravio u svom resoru. Imate ljude koji imaju stoku, koji ne \u017eele i\u0107i u ponu\u0111eni smje\u0161taj. Radi se na dostavi kontejnera, kamp-ku\u0107ica, velika je pomo\u0107 koja sti\u017ee izvana plus financijska potpora. Ovo je velika nepogoda - kazao je.

- Odgovoran je netko tko \u0107e se u procesu utvrditi - kazao je Plenkovi\u0107 o lo\u0161oj obnovi nakon Domovinskog rata.\u00a0Sve se to treba ispitati i utvrditi tko i za\u0161to je doveo do toga da se to dogodi.\u00a0

- Obnovljeno je 156 tisu\u0107a objekata. To je kao da smo izgradili 10 \u0160ibenika. Bio je to veliki pothvat. Ne mo\u017eemo sad re\u0107i da ni\u0161ta \u0161to je obnovljeno ne vrijedi.\u00a0

- Ministar \u0106ori\u0107 je rekao \u0161to je \u010dinjenica. Ako \u0161ator nije grijan, ne\u0107emo nekoga staviti da spava po no\u0107i. Tra\u017eili smo alternativni smje\u0161taj, nema grada koji nije ponudio svoju potporu. Mi se susre\u0107emo sa situacijom gdje ljudi ne \u017eele oti\u0107i, to je problem, alternativni smje\u0161taj nije problem, ima ga koliko ho\u0107ete. za nabaviti odre\u0111en broj kontejnera potrebno je neko vrijeme. Ne stoje na lageru i \u010dekaju da ih netko uzme, ostalo ih je 20-ak koje nisu ve\u0107 distribuirane - rekao je Plenkovi\u0107.

Uskoro vi\u0161e...\u00a0