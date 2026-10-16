Plenković o sramoti Torcide u Splitu: 'Baš sam razočaran...'

Hrvatski premijer Andrej Plenković “najoštrije” je u petak osudio antisemitske poruke i incidente dijela navijača Hajduka uoči jučerašnje utakmice s Ajaxom.

“Izrazito sam zadovoljan što je Hajduk pobijedio, ali sam izrazito nezadovoljan s brojnim incidentima koji su se dogodili uoči utakmice, s porukama koje se ne mogu drugačije pročitati nego kao poruke antisemitizma, što osuđujemo, poruke koje su u potpunosti nesklada s vrijednosnim sustavom kakav želimo imati u hrvatskom društvu i to osuđujem na najoštriji način”, rekao je Plenković uoči početka drugog dana samita EU-a u Bruxellesu

Rekao je kako očekuje da policija analizira tko su oni koji su izvikivali neprihvatljive parole i da podnese prijave, a od sudova da također reagiraju.

Istaknuo je da se takve, bez ikakve dileme, antisemitske poruke, koje odbija i osuđuje, događaju u Splitu koji je prošli tjedan bio domaćin sastanka MED9, čelnika mediteranskih zemalja članica EU-a i europskih institucija.

“Bitno je kakav dojam ostavlja Hrvatska, prošli smo tjedan u Splitu, Splićanima, Dalmaciji i Hrvatskoj doveli po prvi put lidere MED9. Dakle, lidere naših kolega iz osam zemalja plus čelnike europskih institucija da Split bude mediteransko, jadransko središte Hrvatske i da to bude jedan politički poklon gradu Splitu”, rekao je Plenković, dodajući da je “baš razočaran” s onim što se dogodilo.