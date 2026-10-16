Obavijesti

News

Komentari 1
ODVRATNI NACIZAM

Pučka pravobraniteljica o događajima u Splitu: Ovo ne smiju biti prizori na ulicama

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Pučka pravobraniteljica o događajima u Splitu: Ovo ne smiju biti prizori na ulicama
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Skupine domačih navijača prolazeći gradom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe"

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter poručila je u petak kako skandalozan događaj s ulica Splita, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, s razlogom izaziva javne osude, nakon kojih moraju uslijediti i sudski postupci.

 „Samo jasna i čvrsta javna osuda te istovremeno sudski postupci i sankcije šalju jasnu poruku da širenje mržnje nije dopušteno. Ovakva otvorena manifestacija antisemitizma i glorifikacija nacizma ne smiju biti prizori s ulica Republike Hrvatske“, poručila je pravobraniteljica.

Skupine domačih navijača prolazeći gradom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe". 

„Porazne scene s ulica Splita manifestacija su mržnje i netrpeljivosti. Antisemitsko skandiranje i veličanje nacizma protuzakoniti su i protivni europskim vrijednostima“, naglasila je Šimonović Einwalter.

'OKORJELI TORCIDAŠI' Splitska policija pokrenula akciju. Privode torcidaše koji su skandirali Hitlera, Auschwitz...
Splitska policija pokrenula akciju. Privode torcidaše koji su skandirali Hitlera, Auschwitz...

Istaknula je i kako su pozivanje na nasilje prema Židovima, skandiranje imena nacističkog logora smrti Auschwitz i zazivanje Adolfa Hitlera izrazi antisemitizma kojima se vrijeđa dostojanstvo žrtava Holokausta i njihovih obitelji, širi mržnja i zastrašuje.

Poručila je i kako postojanje sličnih pojava drugdje ne umanjuje ozbiljnost događaja u Splitu. „Navijačko suparništvo i povezivanje protivničkog kluba sa židovskim identitetom ne mogu opravdati pozivanje na nasilje i prizivanje Holokausta. Takvi povici kod nogometnog navijanja antisemitizam čine prihvatljivijim u širem društvu što je opasno i nedopustivo“, upozorila je pravobraniteljica.

 Izrazila je žaljenje što se takve pojave „umjesto da se smanjuju i prestaju, slobodnije šire i pojačavaju“ te dodala da to ne iznenađuje „nakon što su ranija slična ponašanja prolazila uz nedovoljnu reakciju visokih dužnosnika i nadležnih tijela“.

 „Na to je pučka pravobraniteljica već upozoravala nakon pjevanja ustaških pjesama kojima se slave osobe iz Drugog svjetskog rata i dizanja ruku u zrak u nacistički pozdrav uz povik „Za dom spremni“, navela je.

 Šimonović Einwalter naglašava kako je kod svakog protuzakonitog ponašanja najvažnije postupanje policije, državnog odvjetništva i sudova, na kojima je najveća odgovornost za slanje poruke o tome što je zakonito, a što nije. „No, društvenu atmosferu oblikuju i jasne poruke najviših dužnosnika ili njihov izostanak, koji imaju snagu utjecati na smjer u kojem će anomalije kao što je veličanje nacizma krenuti“, dodala je.

Podsjetila je kako zbivanja vezana za sport te nogometni klubovi, sportaši i navijači imaju utjecaj na djecu i mlade, i mogu pridonijeti poštovanju dostojanstva svakog čovjeka, ali i u javni prostor unositi mržnju. „Jasnom osudom i konkretnim djelovanjem potrebno je pokazati da antisemitizmu i veličanju nacizma nema mjesta ni na stadionima ni na gradskim ulicama“, priopćila je pučka pravobraniteljica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora

Na proteklom ročištu Smažil je iznio svoju obranu detaljno prepričavajući sve što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu
Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'
PROVELI NIZ MJERA

Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'

Policija je rasporedila službenike na više lokacija kako bi mogla pravodobno intervenirati u slučaju potrebe. Takav pristup, prema Barićevim riječima, omogućio je policiji da i tijekom posljednjeg incidenta bude dobro pozicionirana i brzo reagira
JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe
EKSKLUZIVA GUARDIANA

JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe

Vučić je, prema istrazi Guardiana, osobno intervenirao kako bi se omogućilo da poslovni projekt povezan s obitelji Trump bude izgrađen na mjestu koje je NATO bombardirao 1999. godine, uključujući i snage SAD-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026