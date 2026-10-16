Pučka pravobraniteljica o događajima u Splitu: Ovo ne smiju biti prizori na ulicama

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter poručila je u petak kako skandalozan događaj s ulica Splita, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, s razlogom izaziva javne osude, nakon kojih moraju uslijediti i sudski postupci.

„Samo jasna i čvrsta javna osuda te istovremeno sudski postupci i sankcije šalju jasnu poruku da širenje mržnje nije dopušteno. Ovakva otvorena manifestacija antisemitizma i glorifikacija nacizma ne smiju biti prizori s ulica Republike Hrvatske“, poručila je pravobraniteljica.

Skupine domačih navijača prolazeći gradom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe".

„Porazne scene s ulica Splita manifestacija su mržnje i netrpeljivosti. Antisemitsko skandiranje i veličanje nacizma protuzakoniti su i protivni europskim vrijednostima“, naglasila je Šimonović Einwalter.

Istaknula je i kako su pozivanje na nasilje prema Židovima, skandiranje imena nacističkog logora smrti Auschwitz i zazivanje Adolfa Hitlera izrazi antisemitizma kojima se vrijeđa dostojanstvo žrtava Holokausta i njihovih obitelji, širi mržnja i zastrašuje.

Poručila je i kako postojanje sličnih pojava drugdje ne umanjuje ozbiljnost događaja u Splitu. „Navijačko suparništvo i povezivanje protivničkog kluba sa židovskim identitetom ne mogu opravdati pozivanje na nasilje i prizivanje Holokausta. Takvi povici kod nogometnog navijanja antisemitizam čine prihvatljivijim u širem društvu što je opasno i nedopustivo“, upozorila je pravobraniteljica.

Izrazila je žaljenje što se takve pojave „umjesto da se smanjuju i prestaju, slobodnije šire i pojačavaju“ te dodala da to ne iznenađuje „nakon što su ranija slična ponašanja prolazila uz nedovoljnu reakciju visokih dužnosnika i nadležnih tijela“.

„Na to je pučka pravobraniteljica već upozoravala nakon pjevanja ustaških pjesama kojima se slave osobe iz Drugog svjetskog rata i dizanja ruku u zrak u nacistički pozdrav uz povik „Za dom spremni“, navela je.

Šimonović Einwalter naglašava kako je kod svakog protuzakonitog ponašanja najvažnije postupanje policije, državnog odvjetništva i sudova, na kojima je najveća odgovornost za slanje poruke o tome što je zakonito, a što nije. „No, društvenu atmosferu oblikuju i jasne poruke najviših dužnosnika ili njihov izostanak, koji imaju snagu utjecati na smjer u kojem će anomalije kao što je veličanje nacizma krenuti“, dodala je.

Podsjetila je kako zbivanja vezana za sport te nogometni klubovi, sportaši i navijači imaju utjecaj na djecu i mlade, i mogu pridonijeti poštovanju dostojanstva svakog čovjeka, ali i u javni prostor unositi mržnju. „Jasnom osudom i konkretnim djelovanjem potrebno je pokazati da antisemitizmu i veličanju nacizma nema mjesta ni na stadionima ni na gradskim ulicama“, priopćila je pučka pravobraniteljica.