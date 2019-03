Plenković je osobno uletio u kampanju protiv Milinovića

Ovakav rat za jednu regiju u Hrvatskoj nismo nikad gledali. U Lici se Darko Milinović ne tuče protiv Marijana Kustića, nego protiv Andreja Plenkovića, odnosno “novi” HDZ bori se protiv “starog”...

[video: 1204962 / ]

Sukob je započeo oko Plitvica - Darko Milinović želio je u Nacionalni park imenovati svoje ljude, a Andrej Plenković svoje. U biti, dakle, to je fajt koji je započeo kao spor dviju struja oko iste, pogubne, stranačke kadrovske politike, a ne kao okršaj stare i nove vizije izbora stručnih kadrova. Narodski rečeno, to je okršaj Kurte i Murte. Zato je Lici skoro svejedno kako će se ovo završiti, ali Darku Milinoviću i Andreju Plenkoviću sigurno nije. Kad bi Milinović uvjerljivo izgubio - što nije realno - bio bi to njegov politički kraj. Izgubi li uvjerljivo Marijan Kustić, njemu to neće puno značiti, ali bit će to naznaka početka loših dana za Plenkovića. Na izvanredne izbore za Ličko-senjsku županijsku skupštinu, u koju Ličani biraju 31 vijećnika, nositelj Nezavisne liste, župan Darko Milinović, izašao je u deset sati. Probudio se već u 5 sati.

- Moja politička karijera je sad na uzlaznoj putanji, a jedino što je sigurno je da će HDZ prvi put u povijesti imati najgore izborne rezultate. Ja sam ušao u kampanju i ovu političku utakmicu neopterećen. Nisam imao ni jedan mandat do sada, a HDZ ih je imao 19 - rekao je Milinović, a upitan s kime bi mogao surađivati u slučaju pobjede, rekao je:

- Surađivat ću s progresivnim snagama u Ličko-senjskoj županiji. To su oni koji se znaju izdignuti iz uskih političkih interesa. Oni koji znaju podržati dobar proračun i oni koji znaju upozoriti na one koji su porušili sve ovo, a do danas je Ličko-senjska županija izgubila 90 milijuna kuna. Ona to nije zaslužila - istaknuo je Milinović. Na pitanje postoji li mogućnost da u slučaju pobjede koalira s HDZ-om, rekao je: “Teško”. No bi li promijenio mišljenje?

[video: 1204963 / ]

- Rekao sam da ću razgovarati, kako bi rekao prvi hrvatski predsjednik, i s crnim vragom za boljitak Ličko-senjske županije. No kad kažem teško, onda smatram da je teško naći s njima zajednički jezik. S onima koji su rušili proračun i koji su ostavili Ličko-senjsku županiju bez 90 milijuna kuna - naglasio je Milinović.

- Uz gospodarsku stagnaciju i pad, najveći problem za našu županiju predstavlja negativan demografski trend - rekao je Marijan Kustić i nastavio:

- To smo jasno prepoznali i istaknuli kao jednu od ključnih točaka našeg programa. Baš zato više nemamo vremena za neučinkovitost, bezidejnost i stihiju, koja je obilježje pojedinaca koji sebe nazivaju vladarima naše županije. Lika zaslužuje bolje i mora dobiti snažnu potporu na svim razinama. Potrebno je stvoriti bolje uvjete života, a isključivo gospodarski razvoj može to osigurati. Nova radna mjesta, bolja zdravstvena zaštita, uvjeti za dostojanstven život svih generacija, aktivacija prirodnih bogatstava i jasna strategija turističkog razvoja projekti su koji će zadržati, ali i privući ljude da se vrate u ove krajeve.

U našem izbornom programu definirane su tri ključne odrednice: ravnomjernije upravljanje, gospodarski i turistički razvoj te demografsko oživljavanje Ličko-senjske županije. Uz njih i deset ključnih točaka programa, jasno smo prezentirali popis deset ključnih projekata koji će osigurati pokretanje razvoja naše županije.

Na izbore u Lici do 16.30 sati izašlo je 40, 4 posto birača, odnosno njih oko 17. 500 od ukupno 43 tisuće. Prije dvije godine do istog vremena svoje je pravo iskoristilo 48,1 posto birača.

Daleko najbolji odaziv ima Gospić, sjedište Ličko-senjske županije, u kojemu je glasovalo gotovo 48 posto birača (5. 200 od gotovo 11 tisuća), no taj je odaziv za četiri posto manji od onoga iz svibnja 2017., koji je iznosio gotovo 52 posto. Solidan odaziv bilježe Senj (42, 4 posto), Perušić (40, 8 posto), Karlobag (40, 6 posto)