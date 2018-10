Plenković je u Parizu otvorio izložbu fotografija Hrvatske

U atraktivnom pariškom prostoru u sklopu jednog od najposjećenijih muzeja svijeta Louvrea premijer Andrej Plenković u utorak navečer otvorio je izložbu fotografija Davora Rostuhara "Croatie. Pleine de couleurs./Hrvatska, puna boja" čiji je cilj turistička promocija i jačanje prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu.

Izložba s 26 fotografija velikog formata u prostoru trgovačkog centra Carrousel du Louvre, u sklopu istoimenog muzeja, prikazuje sve hrvatske regije, prirodne ljepote, tradiciju, običaje i ljude s bojama svih godišnjih doba.

Don't miss #IcePark on King Tomislav Square! A true #Christmas fairy-tale in one of the most beautiful parks in #Zagreb! 📷by Davor Rostuhar pic.twitter.com/Vt46qUOTXK