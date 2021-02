Poduzetnici imaju razloga za prosvjed i u tom dijelu ih podržavamo, prije svega misleći na sve one zaposlene i samozaposlene koji uplaćuju velike iznose u državni proračun, poručila je SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović govoreći o prosvjedu poduzetnica na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Naglasila je kako SDP čitavo vrijeme krize ukazuje na to da Vlada donosi ad hoc mjere i odluke, koje su kontradiktorne.

- Nedostaje semafor koji bi rekao da će mjere za očuvanje zdravlja naših građana pratiti gospodarske mjere i da će gospodarstvenici čije gospodarstvo bude ugroženo moći kompenzirati dio prihoda koji ne ostvaruju upravo tim mjerama. To se do danas nije dogodilo. Do danas nitko nije utvrdio jesu li kafići žarišta zaraze, govori se da se ljudi okupljaju o kafićima, a vidimo da se danas ljudi okupljaju po trgovima unatoč tome što kafići ne rade. Ostali su otvoreni trgovački centri gdje ima jako puno ljudi, a suluda je odluka da trgovine, pekare, benzinske pumpe mogu prodavati kavu za van, a kafići kojima je to djelatnosti ne mogu - ističe Ahmetović.

Govoreći o promjeni mišljenja HDZ-ovih koalicijskih partnera oko izmjena Zakona HGK, naglasila je kako se radi o tome da je premijer Andrej Plenković zavrnuo ruku neposlušnicima, onima koji su prošli tjedan bili spremni podići ruku za ukidanje članarina, i odgodom glasanja si kupio vrijeme za to.

- Žao mi je što posljednjih dana premijera vidim jako nervoznog, što koristi nemoralne konstrukcije i neumjesno koristi zdravstvenu situaciju pokojnog zastupnika Miroslava Tuđmana kako bi opravdao svoje političke promašaje. Činjenica je da je vladajuća većina odgovorna za kvorum i ne mora ga držati oporba - rekla je.

Komentirala je i granični incident talijanskih europarlamentaraca iz redova socijalista, koji su tijekom vikenda htjeli ilegalno prijeći granicu Hrvatske i BiH, ali im naši policajci nisu dali. Zato što su im u tom naumu dali podršku, a osudili postupanje naše policije, premijer se obrušio na SDP. Ahmetović poručuje da je SDP bio i ostao na liniji poštivanja hrvatskih zakona i granica Republike Hrvatske, no da je i uvijek bio protiv represivnog aparata i takve manifestacije represije.

- Radi se o tome da se ovdje upotrijebila sila, ne od strane naših policajaca jer je njima netko to naredio, i zaustavili su se europarlamentarci. Zar ćemo vježbati autoritet na europarlamentarcima? I gdje su oni prijateljski odnosi Plenkovića i cijele Europske komisije kada govorimo o ovom nazovimo incidentu - zapitala je.

Odbacila je tumačenje da je SDP politički 'fulao' davanjem potpore europarlamentaracima.

- SDP im ne daje potporu i ne brani pokušaj ilegalnog prelaska granice niti je bilo tko iz SDP-a takvo što izjavio jer to ne misli niti smije misliti. Ocijenili smo situaciju temeljem informacija koje smo imali, a imali smo informaciju da se 10-ak policajaca postavilo kao da se radi o naoružanim ljudima koji namjeravaju napasti RH. Malo je bila čudna reakcija policije na miroljubivu atmosferu i pokušaj tih ljudi da dobiju informacije - istaknula je dodavši kako prema informacijama koje je u tom trenutku imala nije razaznala da je baš bila potrebna takva oštra reakcije policije.

- Dapače, hrvatski zakoni se moraju poštivati i suludo je uopće pitati je li SDP uopće za poštivanje hrvatskih zakona, a kamoli hrvatskih granica - istaknula je.

Što se tiče lokalnih izbora koji su sve bliže, poručila je kako SDP ne kasni s izborom kandidata za gradonačelnika Zagreba dodavši da su već istaknuli kandidate za neke gradove poput Rijeke.

- Još uvijek je dovoljno vremena - dodala je.

Na upit o mogućnosti da to u Zagrebu bude Joško Klisović, istaknula je da je svaki kandidat SDP-a za Zagreb najbolji kandidat.

- Posebno kada znamo u čijim raljama se do sada nalazio Zagreb - rekla je.