Plenković: Poglavica Milanović se iživljava 40 minuta, a onda se priopći da je to bio - lapsus!

Premijer Andrej Plenković na konferenciju za novinare nakon sjednice Vlade stigao je iznimno dobro raspoložen.

- Da vam damo spisak što je tema, a što ne-tema - pitali su ga novinari, a on uzvratio da nije mislio na medije kad je neki dan govorio o temama u medijskom prostoru ocijenivši ih pak ne-temama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nisam ja mislio na vas nego na oporbu koja postavlja ne-teme - rekao je premijer.

Na konferenciji se osvrnuo na inflaciju koja iznosi za siječanj 12,7 posto.

- Usporava i to je dobro - rekao je.

Naglasio je uspjehe Vlade oko ulaska u Schengen, eurozonu, dobru lanjsku turističku sezonu...

- Mi smo našom politikom osigurali socijali mir i standard građana. I očekujemo da se ne koristi ovaj kontekst globalne krize i zamjene kune eurom za dizanje cijena. I na to ćemo jako paziti. Trend spuštanja inflacije ide prema dolje - poručio je govoreći o neopravdano dizanje cijena.

- Jedina zadaća Vlade je da radi u korist građana i gospodarstva. Mi smo ju itekako ispunili i zato očekujemo i od drugih da se ponašaju odgovorno - rekao je.

Istaknuo je kako je zadužio ministre da analiziraju situaciju u kontekstu što nakon 1. travnja do kad traju mjere pomoći Vlade u ovoj krizi.

Na pitanje je li njega ili nekoga od njegovih uključenih ministara i zastupnika u SMS poruke kontaktirao Uskok i je li bio na obavijesnom razgovoru.

- Nisam. Za njih ne znam, ne razgovaram s kolegama o tome - rekao je pa naglasio kako sve to treba ponovno staviti u kontekst ne-tema oporbe u vremenu brojnih uspjeha Vlade.

- Oporba nema što, njihova strategija je vrlo jasna, da kreiraju svaki dan ne-temu kako bi se kreirao kaos - kazao je.

Ponovio je kako oporba kreira ne-teme. Prvo laže da HDZ krade plaže i organizira prosvjede.

- Tu je i doktor Sakoman koji, da budem otvoren do kraja, optužuje sina ministra Medveda koji radi u policiji oko droge, da bi ispalo da je ta priča lažna. Opozicijskih poglavice Milanović brutalno izvrijeđa vašeg kolegu, iživljavanje 40 minuta da bi priopćili da je lapsus. Onda jedan politički tjednik, koji nema nijedan redak o poglavice, nego ide operacija spašavanja našeg poglavice i to kako? Da objave poruke koje je druga medijska kuća imala 5 mjeseci pa nisu objavili - poručio je naglasivši kako je to bit konteksta tema/ne-tema.

- Moraju izmisliti bilo što da ne bi slušali o rastu plaća, Pelješkom mostu, Rafaleima, Schengenu... nije im lako godinu i po prije izbora i onda još idu slijediti poglavicu. To je očaj - poručio je.

Upitan može li za svoje bliske suradnike dati ruku u vatru da nema ništa u porukama protuzakonito, Plenković poručuje da nije na njemu to.

- Sve je objašnjeno, nema nikakvog utjecaja - poručio je naglasivši kako poruke koje je njegov glasnogovornik slao direktoru Hrvatskih šuma nije utjecaj nego komunikacija u kojoj se Milić samo informirao.

Na pitanje zašto se Milić raspitivao o čovjeku čije je ime poslao direktoru HŠ-a, Plenković je istaknuo da se informirao jer čovjeka zna i to nakon što je on već zaposlen.

- Mislim da je najbolje da se mi svi izuzmemo od posla kojeg imamo, od pomoći građana - rekao je pa mu novinari uzvratili da okreće temu.

- Govorim vam to da shvatite kontekst. Bitan je tajming, oprema, način... Novina koja 6 godina ima tisuće članaka protiv mene i HDZ-a, a nema ništa protiv poglavice, sve je tu jasno- rekao je premijer.

Na pitanje je li on znao prije objave u medijima za te poruke, naglasio je da nije i upitao kako bi on to znao poručivši da on nije povezan s obavještajnim službama. Na novo pitanje kako je onda znao da neki medij ima te poruke, a da ih nije objavio, istaknuo je kako je preko njihovog propitkivanja saznao da postoje.

- Ovo je sve dio političke strategije - ponovio je nekoliko puta.

Novinari su ga pitali i je li mu normalno da se ovakva komunikacija njegovih suradnika nastavi i dalje prema direktorima javnih poduzeća, a Plenković opet okrenuo priču.

- U svim ovim porukama je sasvim jasno da ljudi ne trguju utjecajem i da su se samo informirali - kazao je.

Koja je razlika između Aladrovićevih poruka i ovih, upitali su ga još novinari.

- Nije na meni da komentiram procese, ja nisam državni odvjetnik - rekao je ponovno oplevši po Nacionalu koji, kako tvrdi, spašava poglavicu koji vrši pritisak na pravosuđe i otkriva vojne tajne.

- Ne znam o čemu se radi i Marko je rekao da ne zna o čemu se radi - odgovorio je na pitanje što znači poruka direktora Hrvatskih šuma koji je slao poruku Miliću da pita šefa o zaposlenju pripravnika lovstva za kojeg je dodao da šef zna o kome se radi.

Novinari su ga pitali je li on slao nekome za nekoga vezano za zapošljavanje.

- Pa da i jesam valjda bi taj AP već izronio u medijima - rekao je.

- Ministri imaju uputu da budu najžešći protiv oporbe i da se bore za postignuća rada Vlade - poručio je na pitanje jesu li ministri i zastupnici dobili sada uputu o komunikaciji preko mobitela i zapošljavanju.

Na pitanje je li razgovarao s predsjednikom Sabora zašto direktor Hrvatskih šuma njega obavještava o stanju u tom poduzeću, premijer je poručio da to treba pitati njega.

- Morate njega nešto pitati, nemoje sve pitati mene - rekao je.

Najčitaniji članci