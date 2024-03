Plenković kaže da se nije čuo s Milanovićem oko novog šefa SOA-e: 'Ne zove me 150 godina'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u subotu da ga predsjednik Hrvatske Zoran Milanović nije zvao oko imenovanja novog ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA).

Na upit novinara da komentira izjavu predsjednika Zorana Milanovića kako ga je pokušao dobiti, no da mu se on (Plenković) ne javlja, Plenković je uzvratio da ga je on zadnji put zvao "prije 150 godina".

"Pozicija mene kao predsjednika Vlade i Vlade kao kolektivnog tijela je da ostajemo pri prijedlogu da Daniel Markić, kojeg je i on imenovao sa mnom nastavi svoj posao", rekao je Plenković na obilježavanju 34. obljetnice osnutka gradskoga i županijskog HDZ-a u Šibeniku.

Želimo da se sve riješi u zakonitom roku, što se nas tiče kandidat je poznat. Mi smo svoju poziciju rekli, nemamo tu što dodatno objašnjavati, na njemu je da se izjasni, mi smo bili vrlo korektni oko izbora načelnika Glavnog stožera oružanih snaga. Stvar je tu jasna s naše strane, želimo stabilnost, ne želimo ključne institucije bez ljudi na čelu, rekao je.

Upitan o očekivanjima u 9. izbornoj jedinici uzvratio je da neće licitirati s mandatima, no očekuje uvjerljivu pobjedu u cijeloj Hrvatskoj. "Idemo s izrazito jakim kandidatima i ogromnim postignućima tako da su naše ambicije vezane za izbore za još jedan mandat", poručio je.

Kad god izbori budu, nama je dobro

Za mogući datum izbora Plenković je rekao da mu je svejedno. "Kad god bude nama je dobro", ustvrdio je.

Novinare je zanimalo i kojeg protukandidata želi u 1. izbornoj jedinici, na što je Plenković uzvratio da mu je svejedno. "To je moj rodni grad, četvrti u kojima sam se rodio i živio, na Črnomercu, u Maksimiru i Gornjem gradu", rekao je.

Komentirajući kritiku oporbe da nema nositeljica lista u HDZ-u rekao je da je HDZ učinio iskorak u političkom pozicioniranju žena.

Najavio je da u četvrtak izlaze s paketom mjera koji će jamčiti iste cijene struje i plina i dodatni paket za umirovljenike, kojima je posebno zahtjevno i zato im žele pomoći.

"Već dvije i pol godine subvencioniramo cijenu struje. Danas, da pustimo tržišnu cijenu, ona bi bila 100 posto veća, većina građana nije svjesna da svaki račun koji dobiju, je duplo jeftiniji, nego što bi bio da nema mjera Vlade", ustvrdio je.

Sintagmu kojom naziva oporbu 'kobasičasta opozicija' smatra simpatičnom. "Vidi se da je krpljenje na brzinu, ne morate biti veliki politički analitičar da to shvatite", rekao je.

Dodao je i da "ima snage za kampanju, u jako je dobroj formi, opušten relaksiran, dobre volje, imam ogromna postignuća, ozračje diljem Hrvatske je odlično.".

Očekuje da će skorašnji izbori biti utakmica između "narativa istine, postignuća i činjenica razvoja u svim segmentima i fabriciranog narativa oporbe, bilo da je lijeva ili krajnje desna, a stane u spojenu sintagmu korumpirani izdajnici".