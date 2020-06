'To su izrazi mržnje, ne znam za koga to rade, to treba kazniti'

Urednik i voditelj emisije i Aleksandar Stanković i premijer Plenković razgovarat će između ostalog o čestom mijenjanju ministara te što obećava HDZ ako ponovno dobije izbore

<p>Prije četiri godine kada sam kao zastupnik u EU parlamentu odlučio istaknuti kandidaturu u HDZ-u htio sam svojim entuzijazmom pomoći HDZ-u i Hrvatskoj, omogućiti ljudima bolji gospodarski rast, pravnu sigurnost. Stavovi drugih političara i kolega su dio političke utakmice, drago mi je da smo HDZ postavili na mjesto na koje ju je postavio dr. Tuđman - rekao je<strong> Andrej Plenković </strong>u emisiji Nedjeljom u dva.</p><p>Na pitanje što misli o Miloradu Pupovcu kaže:</p><p>- Gospodina Pupovac je dugo u politici, on konzistentno artikulira interese Srba u Hrvatskoj. Sa svim partnerima u Vladi sam surađivao, imamo otvoreni dijalog nastojimo riješiti sva otvorena pitanja. Najoštrije osuđujem najnovije grafite i izraze mržnje to treba najžešće kazniti. Takvih ispada je bilo i ranije, sad ih je tri, da li su oni dio orkestracije političke kampanje uoči izbora, vidjet ćemo, to je nedopustivo ne znam za koga to rade, o tome treba razmisliti. Policija mora to riješiti - kaže Plenković i dodaje da su oni vrlo jasno osudili govore mržnje.</p><h2>O ženama u politici</h2><p>Na pitanje o 10 muškaraca i 1 žena nositelji lista odnosno kakav je odnos HDZ-a prema ženama, Plenković kaže:</p><p>- Razlika između nositelja lista i onih koji su na listama. 10 nositelja plus 1 nositeljica. Imamo vrlo sužen format ljudi, što se tiče žena, pogledajte gdje su moja potpredsjednica vlade, Šuica, Maletić. Vodimo računa o rodnoj ravnopravnosti. Postoji ključ za broj žena na listama ne za nositelje. Meni nije bitno što ima SDP, bitno mi je da je Zdravka Bušić izabrana legitimno na listu. Zastupljenost žena u HDZ-u je jasna i snažna.</p><p>Plenković je rekao i da je ova Vlada porezno rasteretila građane te da su rasle plaće.</p><p>- U novom mandatu idemo na svu hranu na 13 posto - kaže Plenković.</p><p>- U programu za idući mandat idemo prema otkupu INA-e. Znamo na koliko je procijenjena Ina, ali ne možemo govoriti o tome - rekao je Plenković.</p><h2>Ulagali smo u 29 zdravstvenih ustanova</h2><p>- Pogledajte koliko je sredstava izdvojeno za ključne bolničke centre u Zagrebu i županijama - rekao je Plenković i obećao dovršenje projekta nove dječje bolnice.</p><p>- Nisu se stekli uvjeti za elektroničko glasovanje. Mislim da je u EU to uspjela samo Estonija - kaže Plenković. </p><p>- Mi nismo pali u odnosno na druge zemlje EU-a. Mi smo imali rat, a sad već stižemo druge zemlje. Mi imamo zdravi rast, smanjenje javnog duga. Ako je nešto napravljeno u mandatu ove Vlade, mi smo osnažili državu u njezinom položaju u EU-u. Mi smo prvi krenuli u EU u borbu s Covidom. Na vrijeme osnivamo Stožer, poduzimamo restriktivne mjere. Ugroza je bila velika. Italija nije daleko, a ni Austrija. mi smo sve to savladali. Mi smo za našeg mandata postali bogatiji. To se vidi i na vašoj plaći - poručio je Plenković Stankoviću i dodao da mi ne zaostajemo u Europskoj uniji. </p><p>- Za razliku od ostalih zemalja s kojima nas se uspoređuje, mi smo ušli u EU tek 2013. - kaže Plenković.</p><p><strong>Na pitanje kad će biti prosječna mirovina na 60 posto plaće, premijer kaže: </strong></p><p>- Mi smo obećali da će prosječna mirovina narasti za 5 posto, narasla je za 12 posto. Treba još neko vrijeme da dođe na 60 posto. Prosječna mirovina je oko 2700.</p><p>Premijer i predsjednik HDZ-a <strong>Andrej Plenković </strong>gostuje u emisiji HRT-a Nedjeljom u dva.</p><p>Urednik i voditelj emisije i <strong>Aleksandar Stanković</strong> i premijer Plenković razgovarat će između ostalog o aferama, čestom mijenjanju ministara, o tome u kakvom je stanju gospodarstvo te što obećava HDZ ako ponovno dobije povjerenje na izborima,</p>