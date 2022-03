Plenković: Letjelica je bila naoružana, imala je aviobombu

Andrej Plenković stigao je u Bruxelles na Europsko vijeće gdje je dao izjavu medijima, piše N1.

- Uoči sastanka Europskog vijeća danas sam održao nekoliko pripremnih sastanaka. Glavne teme bit će vezane za situaciju u Ukrajinu, daljnje aktivnosti potpori Ukrajini, na početku će s nama biti i američki predsjednik Joe Biden, a kasnije će nam se priključiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski - kaže Plenković.

Dodao je kako će se raspravljati i o energetici i gospodarstvu.

- Došlo je do rasta cijena energenata i to se reflektira i na cijene drugih proizvoda pa i hrane. S obzirom an to da ova situacija u Ukrajini traje, bitno je da se uspostave mehanizmi kako bismo smanjili udarac na gospodarstvo i na građane - rekao je premijer.

Potom je dodao i kako će s Bidenom uglavnom razgovarati o dodatnim sankcijama. "Postoji nekoliko paketa koji se već međusobno nadopunjuju. Oni će se nadograđivati kako bi se pritisak podizao", rekao je o sankcijama.

- Ono što smo zadnje imali bila je rasprava u Versaillesu gdje je bilo jasno da pojedine članice EU nisu spremne na alternativne pravce dobave energenata. Treba jedno vrijeme da se sve to konsolidira. Hrvatska je izgradnjom LBG-a strateški ojačala svoj položaj. Da nemamo LVG bili bismo u situaciji potpune ovisnosti. Danas je ta ovisnost Hrvatske gotovo u potpunosti uklonjena - rekao je premijer.

- Mislim da ćemo danas prvi put tu temu raspraviti. To je jedna vrsta uvjeta koji je teško ispuniti jer nema baš puno rubalja na europskom tržištu - rekao je o plaćanju rubljama.

Ponovno je komentirao dron.

- Možda bolje da je Milanović objasnio što je on napravio u zadnja dva tjedna. Ja sam isti dan napisao pismo kada se to dogodilo svim liderima EU i glavnom tajniku NATO-a. Umjesto toga, imao je više nego dovoljno vremena da pojasni svima o čemu se radi. Što se tiče same istrage, tu su stvari vrlo jasne. Ja nemam ništa novo za reći, letjelica je bila naoružana, umjesto da bude izviđačkog karaktera na sebi je imala neku vrstu aviobombe - rekao je.

