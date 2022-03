Oporba: 'Tražimo osnivanje Istražnog povjerenstva jer se EU novac dijeli po babi i stričevima'

Upravo s ovog mjesta smo tražili i osnivanje Povjerenstva vezanog za curenje informacija iz DORH-a, protiv čega su se gospoda iz HDZ-a zdušno borila, da bi samo kojih mjesec dana kasnije, kada se uhitilo ministra Horvata, tražili da se ispita i otkrije otkud cure informacije i tko je za to kriv. Pitam vas gdje ste bili dok je grmilo? No, sada imate priliku za popravni ispit, da meritorno i ozbiljno, bez politiziranja raspravljamo o problemu koji Hrvatska ima, a to su fondovi EU, poručio je vladajućima sa saborske govornice šef SDP-a Peđa Grbin, koji je zajedno sa Zeleno-lijevim blokom pokrenuo inicijativu o osnivanju Istražnog povjerenstva koje bi istražilo funkcioniranje sustava EU fondova te moguće nepravilnosti i korupciju.

Istražno povjerenstvo zatražili su još u studenom - čim su uhićeni bivša ministrica EU fondova Gabrijela Žalac i ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric.

'EU fondovi se koriste za samopromociju Plenkovića i za osobnu korist pojedinaca'

- Činjenica je da se natječaji ne raspisuju i da se EU fondovi u Hrvatskoj ne koriste sa svrhom, ciljem i namjenom zbog kojih su tu. Jedan od razloga zašto je Hrvatska dobila tolika sredstva u godinama pred nama nije uspjeh pojedinog pregovarača nego polazna pozicija - one države koje su manje razvijene, čiji je BDP po glavi stanovnika manji, e one su dobile više. A situacija gospođe Žalac i gospodina Petrica, dvije osobe koje su trebale brinuti o tome da se sredstva EU koriste za onu svrhu za koju su namijenjene, osobe protiv kojih je pokrenut kazneni postupak nakon neviđene blamaže hrvatskih institucija, razotkrila je pravi problem. Da nije bilo intervencije Ureda europskog javnog tužitelja taj kriminal bi ostao neotkriven - podsjetio je Grbin.

Naglasio je kako ovim Povjerenstvom žele utvrditi da li su procedure i načini na koji se sredstva dodjeljuju dobri, da li postoje politički pritisak, da li se dodjeljuju po babi i stričevima te utvrditi da li postoje problemi za koje onda treba naći rješenja kako bi se u budućnosti otklonili.

- Nažalost, od trenutka kada smo predali ovaj prijedlog imamo i nove momente. Zadnjih nekoliko dana imamo činjenicu da nova ministrica, koja je došla nakon Žalac, opet govori i prijetnjama, pritiscima, intervencijama u sustav. To imamo, a nemamo raspisivanje natječaja. Imamo obustavljeni natječaj za poduzetnike iz Petrinje, a da ne znamo zašto se to dogodilo. EU fondovi služe za samopromociju predsjednika Vlade, koji se hvali da je osigurao da Hrvatska dobije više od 20 milijardi eura, što nije točno i za osobnu korist pojedinaca - istaknuo je Grbin.

'To da je Hrvatska dobila najviše sredstava je sramota premijera Plenkovića'

To da je Hrvatska iz Fonda za oporavak i otpornost dobila najviše sredstava po glavi stanovnika nije zasluga premijera Plenkovića nego sramota premijera Plenkovića i 30 godina vladavine HDZ-a, naglasila je u ime Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

- Jer da je itko pogledao formulu po kojoj se zaračunava koliko neka zemlja dobiva, vidjeli bi da dobivamo tim više što smo lošiji u BDP-u, zaposlenosti... Na konto toga da smo po svim indikatorima na dnu ljestvice se vaš premijer hvali da smo dobili najviše novaca, ali možda mu je to i taktika, da uvijek taborimo na dnu da bi Vlada to mogla predstavljati kao uspjeh - dodala je.

Slučaj Žalac nije prvi ni jedini koji je potvrdio da se u dijelu sredstava manipulira, a da bi se namirili kumski, prijateljski i stranački interesi, ističe Benčić.

- SAFU je doslovno nekome policajac, a nekome kum. Policajac svima onima koji nemaju nikakvu političku vezu i tu rade dobru kontrolu, ponekad pretjeruju, ali s druge strane vidimo da je nekima bio kum i da je natječaj, koji je kasnije i bio predmet istrage DORH-a, bio blagoslovljen od strane ravnatelja SAFU-a - rekla je podsjetivši kako je još prije upozoravala da je za premijera puno veći problem od Žalac upravo Petric.

'Plenković je reimenovao Petrica nakon što je već otvorena istraga protiv njega'

- Žalac je tada već bila bivša ministrica, a Petrica je premijer reimenovao 2020., dvije godine nakon što je znao da postoji slučaj Žalac i da se radilo o natječaju u kojem se pogodovalo njenom prijatelju, a svi mi koji smo radili na EU fondovima znamo kakvi su odnosi Žalac i Šimunca. Godinu nakon što je već otvorena istraga, premijer ipak potvrđuje Petrica za ravnatelja SAFU-a. Osnovno je pitanje zna li on u tom trenutku da će DORH odbaciti istragu protiv Petrica ili je zakopati, a ključno pitanje Istražnog povjerenstva bilo bi tko je sve u liniji zapovijedanja znao da je Petric potpisao i sredio da natječaj, koji je iz aviona bio vidljiv da je namješten, prođe -rekla je saborska zastupnica Zeleno-lijevog bloka dodavši kako joj je teško vjerovati da premijer to nije znao.

- Jer ako je to znao novinar telegrama, kako je moguće da premijer nije? Ako nije znao, onda imamo krajnju disfunkcionalnu Vladu i sustave pa je to razlog zašto bi trebao dati ostavku, a ako je znao, onda je suučesnik jer nije inzistirao da se daju otkazi onima koji su u tome sudjelovali i da DORH to istraži do kraja. Afera "Softver" nije jedina u koji je uključen SAFU, tu je i projekt Slavonija, kroz koji su izdašno financirani donatori, kumovi, prijatelji i rodbina članova vladajuće stranke - naglasila je Benčić.

Mostov Nikola Grmoja istaknuo je, a s njime se složio i Grbin, kako je skandalozno da na današnjoj raspravi nema nikoga iz Vlade. Naglasili su kako je Tramišak trebala doći pred zastupnike i objasniti sve o prijetnjama koje posljednjih mjeseci dobiva zbog toga što nije produžila ugovor tvrtki Omega Software, a koje je tek jučer prijavila policiji.

Nezaivsna Karolina Vidović Krišto upitala je SDP odakle njima uopće pravo istraživati korupciju HDZ-a kad su oni, rekla je, stariji brat HDZ-a u toj korupciji.

- Ako sam toliki kriminalac kakvim me prikazujete, onda je osnivanje ovog Istražnog povjerenstva, koje se može baviti i mnome, pravi put. Podržite ga - poručio joj je Grbin.

HDZ-ov Marko Pavić, bivši ministar EU fondova, poručio je Grbinu kako je Zoran Milanović izgubio milijardu eura jer nije reagirao na regulativu u Bruxellesu.

- Kada postoji bilo kakva sumnja na sustavnu korupciju, postoje sankcije iz Bruxellesa. Hrvatska nema ništa od toga - poručio je.

