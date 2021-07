Premijer Andrej Plenković obrušio se na novinarku koja ga je upitala za reakciju na izjavu predsjednika Zorana Milanovića da su uhićenja u Zagrebu uslijedila tek nakon izbora i da za to treba pitati upravo Plenkovića, i nazvao ju Milanovićevom glasnogovornicom.

- Ja se nadam da vi, niti bilo tko od vas, nećete biti njegova glasnogovornica. Što se tiče rada pravosuđa, oni u mandatu naše Vlade rade neovisno, samostalno, nitko nema uvide u tajne izvide za razliku od nekih vremena kad je on bio predsjednik Vlade, što je i sam govorio, i ostvaruje rezultate u borbi protiv korupcije, što je ključno. Nema nedodirljivih. To što on misli, a vidim da nije jedini, da je to moglo biti prije izbora, ali da se nije smjelo, ne znam odakle takvi zaključci - rekao je.

Na pitanje ne frustrira li ga kao građanina ove zemlje da se tek procesuira nešto što se događalo još 2019, Plenković je istaknuo kako se kriminalističke istrage ne vode u pet minuta.

- To su nebuloze. Sasvim je očito iz priopćenja DORH-a da su to predmeti kojima su se ta tijela bavila mjesecima. I došli su u fazu kada su procijenili da mogu ići korak dalje i to tako funkcionira. Pa ne rade se kriminalistička istraživanja u pet minuta. Ako je nešto bilo protuzakonito, i to će procesuirati. Moramo se držati temeljnih načela, svatko mora raditi svoj posao, a u načelu je dobro da to rade po zakonu svi - rekao je.