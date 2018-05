Plenković Marasu: Volio bih da se moj omiljeni zastupnik vrati

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je uvodno predstavio kandidata za potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića, te istaknuo kako smatra da je aktualni ministar poljoprivrede kroz svoj dosadašnji rad u cijelosti spreman preuzeti tu odgovornu zadaću i dati dodatni impuls bitnim procesima koji su na dnevnom redu Vlade.

Plenković je predstavio Tolušića kao kandidata za funkciju potpredsjednika Vlade na zajedničkoj sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo i Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav na kojoj se saslušavaju kandidati za novog potpredsjednika Vlade i novog ministra gospodarstva nakon što je s tih dužnosti, zbog afere Hotmail, morala otići Martina Dalić.

"Aktualni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić bit će zadužen za koordiniranje svega onoga za što je nadležna koordinacija za gospodarstvo", rekao je Plenković predstavljajući Tolušića.

Za aktualnog ministra poljoprivrede rekao je da je do sada bio upućen u aktivnosti koordinacije za gospodarstvo s obzirom da je poljoprivreda dio resora u sklopu te koordinacije.

"Riječ je o kolegi koji je u zadnjih nekoliko godina u aktualnoj i prošloj vladi stekao iskustvo na dvije ministarske funkcije - ministra poljoprivrede i ministra za regionalni razvoj i europske fondove. On je pravnik, bio je virovitičko-podravski župan i ima izravno iskustvo s jedinicama lokalne i područne samouprave", rekao je premijer.

Dodao je kako smatra da je Tolušiću to dodatni plus s obzirom na teme koje postoje u aktivnosti potpredsjednika Vlade i s obzirom na temu gospodarstva i prioritete kojima se Vlada bavi.

Tolušić je bio i predsjednik Zajednice županija, pa, kaže Plenković, ima širu sliku na županijskoj razini osim samog vođenja županije.

"Dosad se pokazao vrlo angažiran i učinkoviti i na jednoj i na drugoj funkciji koje je imao u Vladi", rekao je Plenković.

Istaknuo je i kako smatra da je velik dio zakonskih prijedloga u zadnjih godinu i pol dana došao u saborske klupe, da je izglasan, i da je išao u prilog jačanja hrvatskog poljoprivrednika, seljaka i OPG-ova.

Tolušić je u tome organizirao niz konkretnih aktivnosti i imao razvijene odnose s dionicima u procesu poljoprivrede. Stekao je iskustvo i s drugim akterima u gospodarskoj sferi, rekao je premijer, uvjeren da će on svojim iskustvom i znanjem pridonijeli radu Vlade, vođenju koordinacija i pripremanju različitih akata za rad Vlade i koordiniranju rada ministarstava koji su u toj nadležnosti.

Grbin o slučaju "Roks"

SDP-ov član odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Peđa Grbin pitao je Tolušića da komentira "slučaj Roks" kad je na Facebooku pod tim nadimkom kritizirao druge i hvalio sebe. Upitao ga je i kako se misli nositi sa slučajem Agrokora te nacionalizacijom HEP-a i INA-e.

"Ovo je funkcija koju smatram čašću i duboko sam svjestan problema s kojima se suočavamo", kazao je Tolušić.

Podsjetio je kako je Ustavni sud lex Agrokor proglasio ustavnim te je njegovim donošenjem izbjegnuta kriza.

"Nije ni kod mene sve bajno, imam i ja grešaka u mladosti. Prije više godina uvrijedio sam čovjeka, ali sam mu se ispričao i platio", kazao je Tolušić komentirajući "slučaj Roks".

Maras napustio sjednicu

"Moje pitanje ide prvenstveno premijeru. Mislim da ova imenovanja nadilaze samo tehničko predlaganje ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade za gospodarstvo. Moramo se osvrnuti i zanima me kako vi to ignorirate, a to je zahtjev velike većine hrvatskih građana da odstupite s mjesta premijera, jer preko 80 posto građana traži da napustite Vladu", rekao je Maras Plenkoviću.

"U ovom trenutku hrvatski građani više nemaju povjerenja u vašu Vladu, nemaju povjerenje u institucije Republike Hrvatske", rekao je Maras, dodavši da ne želi govoriti o tome tko ima kakav rejting.

Predsjednik odbora za Ustav Željko Reiner rekao je kako je Maras prekršio poslovnik jer je pitanje postavio premijeru, a ne kandidatima.

"Premijer je nakon izlaganja mogao otići jer nije dužan odgovarati na pitanja", kazao je Reiner.

Maras mu je na to počeo dobacivati, na što je Reiner odgovorio: "Nemojte me prekidati".

Maras mu je potom poručio da se ne dere, na što je on poručio: "Ja se uopće ne derem". Maras je potom napustio sjednicu.

'Volio bih da se moj omiljeni zastupnik vrati'

Plenković je potom, iako Reiner tvrdi da to nije bio dužan ,odgovorio na pitanje Marasu.

"Ja bih volio da se moj omiljeni zastupnik vrati pa da porazgovaramo. Za krizu u Agrokoru krive su loše poslovne odluke. Dok Moody's nije snizio rejting, ni jedna institucija nije upozoravala na ovako veliki problem. To je znao i predsjednik Mosta Božo Petrov koji sad očito ima amneziju", rekao je premijer.

Plenković je kazao kako su i HDZ i Most predlagali svoje savjetnike za pisanje lex Agrokora.

"Pisanje zakona se potom ubrzalo zbog rastuće krize i nemogućnosti dobivanja nove likvidnosti. Svi koji su doprinijeli da se u tako kratkom roku pripremi zakon su pomogli, a ne odmogli. Ne kanimo popustiti pod bilo kakvim pritiscima i ne pomišljamo na neki drugi scenarij. Mi smo mirne savjesti i čistih ruku", rekao je premijer.