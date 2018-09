'Plenković mi je rekao da o Barišiću kažem sve što mislim'

Ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić gostovao je u N1 Newsroomu i komentirao stanje u državi.

Prije godinu i pol napisali ste pismo u kojem ste objavili da napuštate Hrvatsku. Jeste li požalili?

Ne, nisam požalio. Ja si nisam dopustio da me rektor sveučilišta vrijeđa i otišao sam. Nisam napustio Hrvatsku, nego samo tu poziciju na sveučilištu. Ja svoje ciljeve ostvarujem u Hrvatskoj, ali ne u Splitu.

Bivši ministar obrazovanja, Pavo Barišić, pokrenuo je tužbu protiv vas. Jeste li spremni?

Točno je. Tužba je podnesena. Ja sam sretan da mogu odgovoriti na optužbe, jer su neprimjerene i nečinjenične. Nisam nikad vrijeđao osobu, nego sam uvijek kritizirao poziciju ministra. Meni je nejasno što hrvatskom medijskom prostoru treba ovakva jedna tužba, koja je deplasirana. Čini mi se da je to jedna demonstracija moći gdje aktualni ili bivši političari kažnjavaju znanstvenike za njihovu hrabrost. Ljudi kao što je npr. predsjednik HNS-a, Ivan Vrdoljak, koji je puno puno više i ružnije govorio o ministru i bio uzrok njegove smjene, ostavljen je po strani, a znanstvenici su kažnjeni.

Sugerirate da bi on trebao biti tužen?

Ne. Smatram da je nepotrebno ovakve stvari stavljati u tužbe. Ministar mora kritike trpjeti, i mora biti podložan kritici. Sve što sam napravio u javnosti napravljeno je na direktnu instrukciju premijera Plenkovića. Naime, prije nego sam izašao u javnost, ja sam ga kontaktirao. Rekao sam mu sve što mi je bilo na duši, on je rekao da on neće mijenjati ministra, ali da u medijima javno mogu slobodno reći što mislim. To je bilo krajem 12. mjeseca, u 1. mjesecu je došla odluka da je Barišić počinio plagijat. Jedina stvar koja se meni događala kad sam iznosio činjenice bilo je da sam politički obojen, a ja to nisam. Što Hrvatskoj treba da političari kažnjavaju znanstvenike ovakvim tužbama?

Zanima li vas politički angažman?

Ne zanima me nikakav politički angažman. Nakon što sam napustio Split, imam laboratorij u Kaliforniji gdje sam 3 mjeseca godišnje, imam laboratorij u Frankfurtu i još neke ponude. Jedino što mi fali jest vrijeme za moju obitelj, ali imam dobar život i zadovoljan sam. Mi kao građani moramo imati javni stav. Ja se ne miješam u probleme gospodarstva, jer tu ne radim, ali uz obrazovanje sam vezan i tu kažem što mislim.

Jesu li vas vrbovali za neku političku opciju?

Nikad nitko, ja sam apolitičan 101 posto.