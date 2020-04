Plenković: Hrvatsku ne vodi policija i nismo u 'nokdaunu'

To je bilo 9. siječnja, tada je moj predstavnik ureda počeo pratiti informacije koje su dolazile iz Kine i tada smo ozbiljnije počeli sagledavati epidemiju i mogućnost pandemije te kakve bismo mogli odluke donijeti koje bi nam mogle promijeniti način života, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u HRT-ovoj emisiji "1 na 1 s Romanom Bolkovićem".

- Još dok je ministar zdravstva bio Kujundžić, pokrenuli smo aktivnosti, sjećate ste da smo vratili naše državljane iz Kine. Ovo su teške odluke, nijedna se vlada kod nas, a i u svijetu, još nije susrela s ovime i možemo ovo prebroditi jedino zajedništvom.

Vodi li sada državu policija?

- Vlada je osnovala Stožer civilne zaštite, resori su imenovali predstavnike i za sve odluke koje Stožer donese prvo se konzultira sa mnom, svaki smo dan na telefonu. Nema govora o policijskoj državi - rekao je Plenković potvrdivši da se Sabor vraća na Markov trg ovaj tjedan.

- Nismo u "nokdaunu" jer bilo bi puno gore u protivnom nego što jest. Proučavali smo Kinu i kako je reagirala, njene restriktivne mjere puno su snažnije bile nego bilo gdje u Europu i zato smo gledali koju strategiju primijeniti kako bismo spriječili brzo širenje zaraze. Nitko na svijetu ne zna kada će ovo proći, dobiti učinkovito cjepivo, kada ćemo steći imunitet. Svakog dana pitam suradnike o ta tri temeljna pitanja, ali nema pouzdanog odgovora. Očekujem iskorak, a prve će ga napraviti najbogatije zemlje i tad će nam biti lakše suočavati se s krizom. Odvajamo zdrave od zaraženih kako ne bi se dogodio ogroman pritisak na zdravstveni sustav. Usporili smo linearan rast, imamo i dalje dvoznamenkasti broj novozaraženih po danu, a mnoge su zemlje brzo prešle u troznamenkasti. Da zadnjih dana nije bilo ulaska u domove za starije osobe, taj bi broj padao. Jako smo pazili na velike i urbane sredine, bili smo brži od drugih.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ponovio je Plenković mjere koje je država poduzela za zaštitu radnih mjesta i poduzetnika.



- Mi smo stali iza hrvatskog radnika i gospodarstva. Dali smo sredstva za plaće, odbili porez na dohodak i doprinose, a Ministarstvo gospodarstva izašlo je s planom kredita za manje i srednje poduzetnike. Država je napravila što se od nje očekuje u krizi bez presedana. Koliko ćemo sad osigurati sredstava, to je zadaća vlade u koordinaciji s HNB-om i međunarodnim financijskim institucijama. Postoji dinamika i mjere koje su ciljane. Međutim, mi smo puno otporniji na krizu nego prije nekoliko godina.

Koje su sljedeće mjere?

- Tražimo da to uđe u srijedu u dnevni red rasprave, predložili smo izmjenu o ovrhama na novčana sredstva te da se ovrhe obustave na novčana sredstva fizičkim osobama.

Ima li država scenarij u slučaju da ovo potraje više mjeseci?

- Svima je jasno da restriktivne mjere ne mogu trajati vječno i nastavit ćemo raditi scenarij u kojemu će biti omogućeno ekonomskim sektorima da rade na jedan drugi način u epidemiološkom okviru.

Hoće li ova kriza utjecati na uvođenje eura?

- Članicama eurozone puno se lakše nositi s izazovima. Mi smo napravili lani akcijski plan i cilj je da ga dovršimo do idućeg mjeseca. Možda efekt u dinamici neće biti isti, ali smjer je dobar. Da smo dio te zone, ne bismo imali pritiska na tečaj kune, a središnja banka igrala bi ulogu za Hrvatsku i bili bismo osigurani mrežom koje imaju članice - uspoređuje Plenković uoči odgovora na turističku sezonu.

- To ne znaju ni stručnjaci, pa ne bi bilo premudro da budem hrabriji od njih. Nekad sam i prerealan u onome što govorim. Mi kažemo ljudima ono što znamo i nema nijedne stvari koja nije transparentna. Hoće li toplije vrijeme utjecati na virus, još mi nitko nije rekao da će to biti tako. Da jest, ja bih već prvi rekao da je to jako dobra vijest.

Na kraju se premijer osvrnuo i na unutarstranačke izbore u HDZ-u.

- Iz današnje perspekitve bilo je to zaista davno, prije mjesec dana. To je ogroman demokratski iskorak za HDZ jer birati u istom trenutku šest čelnih ljudi je bez presedana. Svih šestero dobili smo povjerenje koje sa sobom nosi ogromnu odgovornost i nadamo se drugom dijelu izbora kada se steknu preduvjeti. S uvjerljivom pobjedom našeg tima "Odvažno za Hrvatsku" pokazali smo smjer kojim HDZ ide, a to je da smo državotvorna, domoljubna, narodnjačka stranka koja se bori za nacionalne interese. Znamo da pripadamo NATO-u, Europskoj uniji, da imamo otvorena pitanja sa susjedima i način za rješavanje, manjine koje su bogastvo, Hrvate izvan Hrvatske i iseljeništvo.

