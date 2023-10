Plenković: Milanović iza sebe nema nikakvih postignuća...

Premijer Andrej Plenković u petak je ocijenio da Zoran Milanović kao predsjednik Republike iza sebe nema nikakvih postignuća već ostavlja samo probleme te ga je, međi inim, opisao kao lijenog lakrdijaša.

Plenković je komentirao Milanovića temeljem novinarskih pitanja nakon svečanosti otvorenja Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku, a ticala su se izmjena Kaznenoga zakona te ponovnog slanja u saborsku proceduru Zakona o izbornim jedinicama.

Milanović je, naime, najavio da će pomilovati svakog novinara ako bude uhićen temeljem Kaznenoga zakona čije su izmjene trenutačno u proceduri, a vladajuće je prozvao i zbog ponovnog slanja Zakona o izbornim jedinicama u saborsku proceduru.

Plenković je i danas ponovio da se izmjene Kaznenoga zakona ni na koji način ne dotiču novinarske profesije, a ponovio je i da je Milanović imao dovoljno vremena potpisati Zakon o izbornim jedinicama kako bi on stupio na snagu 1. listopada.

Plenković: Milanović poziva i potiče ljude da krše zakon

Ključna poruka Milanovića, ustvrdio je Plenković govoreći o izmjenama Kaznenoga zakona, da predsjednik Republike potiče i poziva ljude da krše zakon, a kod Zakona o izbornim jedinicama premijer je ponovno naglasio da se nikad u povijesti nije dogodilo da jedan predsjednik ne potpiše zakon u roku koji mu je zakonodavac ostavio.

"Namjerno je htio napraviti politički problem koji bi kasnije postao pravni problem u eventualnom pitanju ustavnosti tog zakona", rekao je među inim te prozvao Milanovića za spregu s oporbom, kapric i obijesno ponašanje te ga nazvao ljenčinom.

"Ogolio" je, kako je rekao, i temu izmjena Kaznenoga zakona u dijelu koji se odnosi na curenje informacija rekavši kako se one ni na koji način u svom obuhvatu ne dotiču novinara, urednika, nakladnika.

Izmjenama se želi, rekao je, spriječiti neovlašteno davanje informacija iz nejavne faze postupka, faze prije nego što se potvrdi optužnica u nekom kaznenom postupku, kako ne bi došlo - namjernim puštanjem informacija u javnost – unaprijed do javne medijske osude pa "da suci pod dojmom takvog unaprijed organiziranoga političkog i medijskog ozračja samo kažu – krivi i tolika i tolika kazna".

Vezano uz predsjednikovu najavu o pomilovanjima, Plenković je u izjavi podsjetio da je Milanović napadao novinare, televizije, medijske kuće, "svakog od vaših kolega koji mu je postavio previše pitanja ili neugodnih pitanja – dakle, ad hominem".

Ništa dobro Hrvatskoj Milanović nije donio

"I sada taj i takav stavlja u zaštitu, pazite ovo, kvazi, medije, novinare, odvjetnike, okrivljenike i ostale. Netko tko se na najbrutalniji način obračunava u demokraciji, kao predsjednik države, s predstavnicima medija", naglasio je premijer te poručio da je to što Milanović govori – loše.

"Ništa dobro Hrvatskoj u svom mandatu nije donio jer je njegov acquis, njegovo postignuće, prazna karta, samo problemi. Sve strateški što je trebao napraviti dobro je pogriješio", ocijenio je premijer.

Naglasio je i da Vlada, pak, vodi računa o općem interesu te Hrvatska ide u dobrom smjeru.

"Da se netko takav, s takvom popudbinom napada na medije, predstavlja u velikog predsjednika koji će a priori amnestirati nekoga tko će u budućnosti kršiti zakon, pa to je lakrdija. Riječ je doslovno o lakrdiji. Dakle, obijesni, lijeni lakrdijaš", poručio je.

Dodao je i da Vlada neprestano u međunarodnim odnosima mora popravljati štetu koji Milanović napravi.

"I onda mi neki naivci, najčešće ta ista oporba, kaže 'joj, vi bi se morali dogovoriti'. Možemo se mi dogovarati s nekim tko je racionalan, a ne s nekim tko je iracionalan. S nekim tko ima barem neki minimum želje i napora da Hrvatsku pozicionira tamo gdje treba. Ovo kud on nas pozicionira, ja ne želim ići tamo, niti ću dopustiti da vladajuća većina ide tamo", zaključio je.

Premijer je osudio i incident s jučerašnje nogometne utakmice Hrvatske i Turske u Osijeku na kojoj je mali dio navijača pjevao ustaške pjesme te rekao kako je to loše. "Osuđujem. To su očito neki provokatori... To su ljudi koji ne žele dobro ni hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, niti Hrvatskoj uopće", ustvrdio je.