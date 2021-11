Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sudjelovao je u ponedjeljak u Otočcu na Krki na svečanosti otkrivanja spomen-ploče. Spomen-ploču kod dvorca Otočec zajedno su otkrili predsjednici hrvatske i slovenske vlade Andrej Plenković i Janez Janša.

Nakon toga je dao izjavu.

- Evocirali smo ključne trenutke kada su Slovenija i hrvatska bile žrtve Miloševićevog režima - rekao je Plenković, dodajući da je ovo prilika da se podsjeti koliko su važni odnosi između Hrvatske i Slovenije.

Dodao je da se vodi načelom da nam je “Slovenija najbolji susjed i prijatelj”.

Što se tiče otvorenih pitanja sa Slovenijom, premijer je istaknuo da se vode razgovori. “Nastavljamo dijalog da pokušamo riješiti tih nekoliko ključnih pitanja, na tome radimo.”

Komentirao je i ima li Hrvatska potporu Slovenije kada je riječ o ulazu Schengen. “Potpora Janše i slovenske Vlade je izrazito snažna i čvrsta. 2022. je godina kad rješavamo Schengen, a 2023. kad rješavamo europodručje.”

Osvrnuo se i na posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Hrvatsku i dodao da Hrvatska ima i potporu Francuske.

Hoće li letjeti Rafali nakon potpisa?

“Pa nije loša ideja, potrudit ćemo se”, odgovorio je premijer.

Komentirao je i prosvjed protiv covid-potvrda i mjera u Zagrebu.

“Najsnažnije osuđujem napad na vašeg kolegu Latkovića. Mislim da je to kukavički, bezobrazni i nije mi jasno zašto bi itko dovodio u pitanje rad novinara i medija. Vjerujem da će policija otkriti tko su počinitelji”, rekao je i dodao:

“Živimo u demokraciji, nije problem prosvjedovati, iskazati stav, neslagati se s mjerama koje vlada poduzima. Ovaj prosvjed je ipak na kraju dominantno političkog karaktera, u njega su se ukrcali gospoda iz Mosta, DP-a, relikivijarum Živog zida, ekshibicionist iz EP-a kojeg tamo nitko ne zna, Kolakušić. Milanović im daje podršku – to je jedini predsjednik neke članice EU koji otvoreno ide protiv covid-potvrda i mjera koje vlada donosi. Prosvjed ne doživljavam kao iskonsku reakciju dijela građana do kojih nam je stalo nego kao političku manifestaciju.”

- To su profiteri koji profitiraju na onima koji su umrli, koji se bore za život, to je sramotno. S druge strane to je to jedan signal zahvalnosti prema Vladi i Stožeru koji su imali najblaže mjere u EU. Cijepljenje nije tema mi smo rekli da se cijepi tko želi, mi imamo alternativu, a to je mali bris. Test je mala vatica koja traje pola sekunde ako misle da im je vatica problem to su paraziti i profiteri i kukavice - kaže Plenković.