Plenković: Milanović je radio isključivo štetu. Danas napada kao poraženi ljubomorni luzer

Premijer Andrej Plenković posjetio je Zadarsku županiju, a uz njega su stigli i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dobro je da se sve realiziralo u rokovima - rekao je Plenković na početku govoreći o projektima koje je došao podržati.

Osvrnuo se i na Penavinu izjavu o izborima u BiH.

- To je nebitna izjava, irelevantna stranka i čelnik, čovjek koji je zahvaljujući HDZ-u postao gradonačelnik. Nisu doprinijeli ni milimetra za jačanje položaja Hrvata u BiH. Naklapanjima njega, Mostovaca i Milanovića trebalo bi slušati izjave čelnika bošnjačkih stranaka. Kad čujete njih o Schmidtu, čut ćete da je HDZ pobjednik izbora, da je Schmidt osigurao participaciju u vlasti. Milanović je isključivo radio štetu, danas kao poraženi ljubomorni luzer napada Schmidtovo rješenje, a mi smo unatoč njemu zaštitili prava Hrvata - rekao je Plenković.

Komentirao je i nove navode oko afere Ina i Škugorove majke te poručio kako o tome ništa ne zna, no da je vidio vijest i kako to nema veze s Vladom.

- Pitajte DORH - poručio je.

Što se tiče diplomatskih misija, Plenković je poručio kako su prijedloge poslali prije dvije godine.

- Milanović je to izblokirao nekakvih nebulozama. Što se tiče VSOA-e, miješati imenovanje ravnatelja s drugim imenovanjima u MORH-u, to je neka njegova želja, a ostalo ide sukladno s nadležnostima, o tome će razgovarati s ministrom obrane - poručio je.

- Kad je netko teško poražen na vanjskopolitičkom polju, onda traži bilo što da bude u situaciji da me pitate o nebitnim temama. Prava tema je da je štetio borbi za interese Hrvata u BiH, činio je sve da bi ugrozio strateške ciljeve Hrvatske. Schmidt je unatoč njemu pomogao Hrvatima u BiH. Zar nije mjesecima izricao tlapnje da je Rusija jaka i da je ne treba dirati? Ni hrvatski mediji više to ne primjećuju nego se bave efemernim pitalicama. Te nebuloze su jako štetne i njih bi trebalo temeljito analizirati. No, mislim da 90 posto aktera koji se razumiju u politiku, jasno su pokazali čija se politika isplatila i čija je bila uspješna - dodao je Plenković.

Uskoro više...

Najčitaniji članci