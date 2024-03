Čime će HDZ uzvratiti Zokiju: On sa Šeksom mete pod, Plenki bi mu trebao oduzeti mikrofon

Što će sad, kad im vjetar Ustavnog suda puše u leđa, učiniti HDZ? Andrej Plenković nastavit će napadati Zorana Milanovića kao čovjeka s figom u džepu. Mnoge ankete, one priručne, ulične, televizijske, kao i one internetske, a i poneka koju su provele specijalizirane agencije za ispitivanje javnog mišljenja, pokazuju da građani u većini misle kako bi predsjednik Republike morao podnijeti ostavku. U trenutku zaključivanja ovog broja našeg lista još ne znamo kakva će biti Milanovićeva odluka, ali pretpostavljamo da će on ostati u kampanji kao “nepokretni pokretač”, ili “duh sa sjekirom” - što bi Ustavom sudu moglo dati mogućnost poništavanja izbora, ako suci ocijene da su on ili SDP-ovci prešli granicu ustavnosti. Ako Milanović podnese ostavku, ta taktika otpada. Tad treba spremati se za sučeljavanja i TV dvoboje.

