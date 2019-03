Plenković na izbornom skupu u Gospiću: "Ovi su izbori važni"

Ovdje smo da vam damo snažnu potporu i potporu snage, pouzdanja i vjere u HDZ-u s obje strane Velebita, rekao je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u petak na završnom skupu HDZ-a i koalicijskih partnera za izvanredne izbore županijske skupštine Ličko-senjske županije koji se održao u sportskoj dvorani u Gospiću, gdje je okupljenim članovima stranke i simpatizerima rekao.

- Svi su izbori važni, a ovi izbori su važni za smjer razvoja Ličko-senjske županije, gospodarski rast, pitanje demografsku obnovu, za što mudrije i kvalitetnije iskorištavanje prirodne baštine koju nema nitko u Hrvatskoj kakvu bi imate - napomenuo je Plenković i poručio da je njihova obveza da gledaju u budućnost jer svi zajedno nose odgovornost.

- Mi smo uz ovdje uz vas od prvog dana mandata ove Vlade. To što neki tvrde da smo odjednom slučajno otkrili Ličko-senjsku županiju pred petnaestak dana, varaju se. Ova je Vlada koja je pružila ruku suradnje prema svim županijama, gradovima i općinama u RH - rekao je te napomenuo da su zato decentralizirali sve što mogu i u tom procesu im dali alat, a to su novci,proračunska sredstva, te im zakonom osigurali dodatnih 32 milijuna kuna dodatnih izvora prihoda čime postaju partneri za europske i nacionalne projekte.

- Gabrijela nije slučajno ovdje s vama, ona za vas ima više od 900 milijuna kuna ugovorenih projekata, Oleg za vas ima ugovorenih projekata 200 milijuna kuna u mandatu, Tomo Medved rješava sva pitanja branitelja jedinstvenim zakonom za bolji položaj branitelja - napomenuo je te dodao da bez jake Like nema snažne Hrvatske.

- Budimo snažni u nedjelju, pokažimo koja je to dominantna politička stranka zadnjih 30 godina u Hrvatskoj, koja je stranka hrvatske budućnosti, razvoja i napretka, a taj napredak zajedno ćemo ostvariti ovdje za Ličko-senjsku županiju počevši od ponedjeljka - poručio je Plenković.

Nositelj liste HDZ-a i koalicijskih partnera Marijan Kustić poručio da je bilo dosta jednoumlja, te da će timskim radom raditi na realiziraju zacrtano a to je ljepša i bilja Lika.

- Nisam čovjek od jednoumlja, neće samo jedan čovjek odlučivati o svemu. Uz sve naše projekte programa nadam se da ćemo napraviti i Zakon o Ličko-senjskih županiji da dignemo Liku da je sutra vidimo jaču bolju i uspješniju. Ja bih vas molim izađite na izbore nećemo raditi nikakve pritiske kakvima ste svakodnevnim izloženi to nije nada formula, naša formula je jedinstvo i zajedništvo - pozvao je Kustić ba izbore u nedjelju.

Uz predsjednika stranke i premijera Vlade Andreja Plenkovića potporu Kustiću su pružili predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ministrica Gabrijela Žalac, te ministri Tomo Medved, Oleg Butković, Tomislav Ćorić, te utemeljitelj stranke Vladimir Šeks i mnogi drugi, a atmosferu je na skupu začinio Mate Bulić.

- Uspjet ćemo jer znamo koji je ulog u igri, jer kada je Hrvatska u igri nikada nismo niti ćemo zatajiti, jer sokol nije ptica kukavica,sokol nije vrabac niti grlica, sokol je ptica snažnih krila, taj sokol je HDZ i on će čuvati Liku i ovu županiju od svih koji bi se kitili njezinim perjem - rekao je Vladimir Šeks u svom govoru.

Gordan Jandroković, glavni tajnik stranke i predsjednik Sabora je rekao da je HDZ ovih dana zajedno s ministrima u Lici da pokažu zajedništvo.

- Aktualni župan kaže da je zaštitnik Like ali njegova djela pokazuju nešto drugo od toga, njegova djela pokazuju da je njemu stalo isključivo do njegovih interesa i vlastitog političkog probitka. On želi izazvati sukob između Ličko senjske županije i Vlade RH ali mi mu to nećemo dati, HDZ je zaštitnik Like - rekao je Jandroković te dodao da su ovi izbori jako važni i zato poručio članovima da pozovu svoje susjede, prijatelje i rođake da je samo jedan HDZ i da za njemu daju svoj glas.